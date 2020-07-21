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Трамп заявил, что патриотично носить маску и похвастался фото в защите

21 июля, 01:05

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Трамп считает, что нет никого патриотичней его

Ношение маски в США во время пандемии коронавируса является проявлением патриотизма.

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Об этом заявил в сообщении в Twitter американский лидер Дональд Трамп, который ранее очень редко надевал маску на людях.

"Мы едины в нашем стремлении победить невидимый китайский вирус (так президент называет коронавирус —Ред.), и многие люди говорят, что патриотично носить маску, когда вы не можете соблюдать социальное дистанцирование. Нет никого более патриотичного, чем я, ваш любимый президент!" — заметил глава государства. Трамп прикрепил к сообщению фотографию, на которой он запечатлен в маске.

Ранее американский лидер заявил, что не намерен вводить в стране в свете пандемии правило, согласно которому всем жителям следует носить защитные маски. Он отметил, что совет о ношение маски носит исключительно рекомендательный характер.

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Трамп 12 июля впервые на публике надел защитную маску во время посещения военно-медицинского центра имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона. До этого он неоднократно подвергался критике со стороны оппонентов, которые заявляли, ведь он появлялся на публичных мероприятиях без маски.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 3,8 млн случаев заражения коронавирусом, умерли около 140,7 тыс. человек.

Ранее Трамп заявил, что верит в маски, но считает, что этого недостаточно.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США маска Дональд Трамп

Источник: ТАСС

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