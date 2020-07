Трамп заявил, что патриотично носить маску и похвастался фото в защите

Ношение маски в США во время пандемии коронавируса является проявлением патриотизма.

Об этом заявил в сообщении в Twitter американский лидер Дональд Трамп, который ранее очень редко надевал маску на людях.

"Мы едины в нашем стремлении победить невидимый китайский вирус (так президент называет коронавирус —Ред.), и многие люди говорят, что патриотично носить маску, когда вы не можете соблюдать социальное дистанцирование. Нет никого более патриотичного, чем я, ваш любимый президент!" — заметил глава государства. Трамп прикрепил к сообщению фотографию, на которой он запечатлен в маске.

We are United in our effort to defeat the Invisible China Virus, and many people say that it is Patriotic to wear a face mask when you can’t socially distance. There is nobody more Patriotic than me, your favorite President! pic.twitter.com/iQOd1whktN