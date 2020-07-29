Стало известно, сдавал ли Байден тест на коронавирус

Байден заверил, что у него нет симптомов заболевания

Экс-вице-президент США Джозеф Байден, уже обеспечивший свое выдвижение официальным кандидатом от Демократической партии на пост президента США на выборах главы Белого дома, пока не проходил тестирование на коронавирус.

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Об этом сообщает CNN.

"Нет, не сдал", — ответил он на вопрос о том, сдал ли он тест на коронавирус.

Ранее Байден заявлял, что не подвергался тестированию, поскольку у него не было симптомов заболевания и он соблюдает рекомендации медицинских экспертов.

77-летний Джозеф Байден сейчас остался единственным претендентом на выдвижение кандидатом на пост президента от Демократической партии. Он уже заручился поддержкой 2 627 делегатов предстоящего съезда. Для выдвижения кандидатом на пост президента в первом туре голосования необходим 1 991 голос делегатов.

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Но съезд из-за коронавируса перенесли на 17–20 августа. Голосование и основная часть мероприятий пройдут в дистанционном формате.

Сейчас в США зафиксировано около 4,3 млн случаев заражения новым коронавирусом, умерли свыше 148,2 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что Байден сказал, когда озвучит имя своего претендента в вице-президенты США.

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