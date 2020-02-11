Стало известно, сколько американских военных пострадали из-за удара Ирана

27 пострадавших были ранее доставлены в Германию для оказания им медицинской помощи

Число американских военных, получивших черепно-мозговые травмы в результате ракетного удара Ирана по базе Айн-эль-Асад в Ираке в ночь на 8 января, составило 109 человек. Об этом сообщил Пентагон.

"На сегодня у 109 военнослужащих США диагностированы легкие черепно-мозговые травмы. 76 из них в настоящее время вернулись к службе", — говорится в сообщении ведомства.

Как пояснили в Пентагоне, 27 пострадавших были ранее доставлены в Германию для оказания им медицинской помощи, 21 из них позднее перенаправили в США, еще один уже вернулся в Ирак, где вновь приступил к исполнению служебных обязанностей.

Реклама

Изначально президент США Дональд Трамп заявлял, что в результате обстрела "никто не погиб и даже не пострадал". Позже официальный представитель Министерства обороны США генерал-полковник Томас Кэмпбелл информировал о 50 военнослужащих, у которых были диагностированы черепно-мозговые травмы в результате ракетного удара Ирана. 31 января телекомпания CNN со ссылкой на источники в Пентагоне сообщала о 64 пострадавших американских военнослужащих.

Как сообщалось, парламент Ирака принял резолюцию, требующую от правительства мер по выводу иностранных войск с иракской территории, прекращения сотрудничества с международной коалицией против ИГ.

В тренде Отношения Вашингтона и Москвы достигли низшей точки со времен холодной войны – посол США

Побудительным мотивом стала операция американских военных в Ираке, в результате которой погибли командир иранского спецподразделения "Кудс" Касем Сулеймани и заместитель руководителя Сил народной мобилизации (СНМ) Ирака (Аль Хашд аш-Шааби) Абу Махди аль-Мухандис.

В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.

Все подробности в спецтеме Удар Ирана по американским базам в Ираке

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама