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В результате обстрела американской базы в Ираке 11 солдат получили контузии

18 января, 00:25

Руководство Пентагона было уведомлено об этих ранениях только 16 января

Руководство Министерства обороны США было проинформировано о контузиях 11 американских военнослужащих в Ираке в результате ракетного удара Ирана только 16 января. Об этом заявила пресс-секретарь Пентагона Алисса Фарах.

Американский портал Defense One сообщил, что 11 американских военнослужащих были контужены при ударе Ирана 8 января по базе Айн-эль-Асад на территории Ирака.

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"Руководство Пентагона было уведомлено об этих ранениях 16 января", — написала официальный представитель военного ведомства США в своем Twitter. Фарах подтвердила, что на дополнительные обследования упомянутые 11 военнослужащих были направлены "из предосторожности". У этих лиц выявлены пока лишь симптомы контузии, уточнила представитель Минобороны США.

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Напомним, в ночь на 8 января Иран в ответ на убийство генерала Касема Сулейманиподверг массированной ракетной атаке две иракские военные базы, где расквартированы американские войска, – Айн аль-Асад в провинции Анбар на западе страны и базу в районе аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане.

Также СМИ сообщили о том, что Иран нанес вторую волну ударов по американским объектам.

Все подробности в спецтеме Удар Ирана по американским базам в Ираке

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Ирак Иран США база американские военные

Источник: ТАСС

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