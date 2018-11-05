Стартовали военно-морские учения США и Южной Кореи: появились фото

Сегодня, 09:36

Учения продлятся две недели, в них будут задействованы катера-амфибии, а также порядка 500 американских и южнокорейских морских пехотинцев

В Южной Корее стартовали совместные военно-морские учения Республики Корея и США. Об этом сообщает Yonhap.

Учения продлятся две недели. В них будут задействованы катера-амфибии, а также порядка 500 американских и южнокорейских морских пехотинцев.

Ранее сообщалось, что США и Южная Корея приняли решение возобновить военные учения, которые приостановили по итогам саммита между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном. 

По данным Reuters, такое решение было принято через несколько дней после угроз со стороны КНДР возобновить ядерную программу в случае продолжения международного давления.

Ранее Северная Корея обратилась к США в ультимативной форме предупредив, что не остановит свою ядерную программу, если Белый дом не предоставит со своей стороны гарантии безопасности.

Также 7 октября состоялись переговоры Государственного секретаря США Майка Помпео с Ким Чен Ыном. Встреча дипломата с Ким Чен Ыном длилась около двух часов. Темами для обсуждения были денуклеаризация КНДР и второй американо-северокорейский саммит. 

В свою очередь в Южной Корее отреагировали на визит Помпео в КНДР и отметили, что ситуация на Корейском полуострове напрямую влияет на обстановку в Северо-Восточной Азии.
США, учения, Южная Корея

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