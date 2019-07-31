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Суд отклонил иск демократов о сговоре штаба Трампа с Россией

Сегодня, 08:47

Действия предвыборного штаба Трампа и других лиц были защищены Первой поправкой к Конституции США

/ Фото: AFP

Суд отклонил иск демократов о сговоре штаба Трампа с Россией https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF США Действия предвыборного штаба Трампа и других лиц были защищены Первой поправкой к Конституции США

Суд в Нью-Йорке отклонил иск Демократической партии США о сговоре членов предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией во время президентских выборов в 2016 году. Об этом сообщает Reuters.

Суд, в частности, постановил, что нет никаких подтверждений того, что кто-либо из штаба выкрал документы из Национального демократического комитета (DNC).

В иске утверждалось, что члены штаба Трампа находились в сговоре с Россией, порталом WikiLeaks, зятем Трампа Джаредом Кушнером и другими, но адвокаты опровергли обвинения.

Окружной судья Джон Коэлтл постановил, что Россия, несомненно, была "главным" правонарушителем в предполагаемом преступном деянии, но в судах США невозможно вести процессы против целой страны.

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Кроме того, Коэлтл сказал, что действия предвыборного штаба Трампа и других лиц были защищены Первой поправкой к Конституции США, в которой, в частности, говорится о свободе слова и прессы.

"DNC не утверждает, что какие-либо факты правдоподобно свидетельствуют о том, что кто-либо из обвиняемых, кроме Российской Федерации, играл какую-либо роль во взломе компьютеров DNC или в краже его информации. Эти действия приписываются только Российской Федерации", – говорится в заключении судьи.

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Ранеегосударственный секретарь Майк Помпео заявил, что нет никаких сомнений относительно вмешательства России в президентские выборы в США 2016 года. Впрочем, он подчеркнул, что "попытки подорвать западную демократию" делали и другие страны.

"Речь идет не только о вмешательстве России. Это неправильная трактовка, я объясню. Другие страны, кроме России, хотят подорвать американскую демократию – это было правдой со времен основания нашего великого народа. Мы должны быть бдительными", – указал Помпео.

Ранее министерство юстиции США опубликовало сокращенную, не содержащую конфиденциальной информации версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по расследованию вмешательства РФ в американские выборы 2016 года. Мюллер с мая 2017 года занимался расследованием имевших место попыток России повлиять на предвыборный процесс в США в 2016 году.

Перед публикацией доклада в Вашингтоне выступил генеральный прокурор и по совместительству министр юстиции США Уильям Барр, который заявил, что Россия действительно совершала вмешательство в американский избирательный процесс, но без участия американцев и Трампа в том числе.

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США Трамп вмешательство России

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