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Россия вмешивалась в выборы: генпрокурор США сделал громкое заявление

Сегодня, 17:44

Уильям Барр отрицает, что Дональд Трамп вступал в сговор с Россией, но не сомневается в том, что вмешательство было

Генпрокурор США Уильям Барр
Генпрокурор США Уильям Барр. Фото: AFP

Россия совершала вмешательство в выборы президента США в 2016 году, но без участия в этом штаба на тот момент кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.

Об этом, выступая 18 апреля с докладом на тему расследования, которое с 2017 года вел спецпрокурор по делу о "российском следе" Роберт Мюллер, заявил генеральный прокурор и по совместительству министр юстиции США Уильям Барр.

Более того, он заявил, что, вмешиваясь в президентские выборы три года назад, российские власти вообще не вступали в сговор ни с одним американцем.

"Благодаря тщательному расследованию спецпрокурора мы теперь знаем, что российские оперативники совершали свои схемы, не вступая в сотрудничество с президентом Трампом или его кампанией. Также неизвестно о помощи, которую в этом отношении им оказывали другие американцы", – говорится в тексте его выступления, опубликованном на сайте американской Генпрокуратуры.

Напомним, ранее генпрокурор Барр на основе доклада Мюллера сообщил Конгрессу об отсутствии доказательств сговора между Россией и Трампом или связанными с ним лицами. В то же время, согласно докладу, Мюллер не пришел к однозначному выводу, препятствовал ли Трамп правосудию.


Мы также писали, что после окончания расследования спецпрокурор Мюллер не выдвинул новые обвинения, хотя во время расследования Мюллер выдвинул ряд обвинений близким соратникам президента США Дональда Трампа. 

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Тег Россия, Трамп, Дональд Трамп, выборы в США, вмешательство России

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