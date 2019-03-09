Суд в США взял под стражу информатора WikiLeaks
Челси Мэннинг арестована за отказ давать показания
Суд в США под стражу бывшего рядового Сухопутных войск США Челси Мэннинг, которая ранее впервые показала свое фото после смены пола, за отказ давать показания большому жюри в рамках расследования дела WikiLeaks.
Согласно решению суда, Мэннинг будет оставаться под страженй, пока не даст показания, или пока присяжные не завершат свою работу, пишет "Радио Свобода".
В суде Мэннинг выступила против секретности процесса и отметила, что уже рассказала всю известную ей информацию.
Защита Мэннинг просил о домашнем аресте в связи с ее проблемами со здоровьем.
В августе 2013 года военный суд США приговорил рядового Брэдли Мэннинга, которого обвиняли в передаче большого объема секретных документов проекта Wikileaks, к 35 годам заключения.
По данным следствия, во время службы в Ираке Мэннинг незаконно скачал из закрытых архивов сотни тысяч секретных сообщений американских дипломатов, которые позже появились на сайте Wikileaks.
В 2013 году Брэдли Мэннинг решил сменить пол с мужского на женский и взял имя Челси, позже получив разрешение на прохождение гормональной терапии.
В 2017 году Мэннинг был помилован решением тогдашнего президента США Барака Обамы.
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