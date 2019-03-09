Суд в США взял под стражу информатора WikiLeaks

Челси Мэннинг арестована за отказ давать показания

Фото: Getty Images

Суд в США взял под стражу информатора WikiLeaks //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/312/cc1/5c8312cc13e1e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/312/cc1/5c8312cc13e1e.jpg 2019-03-09T03:15:39+02:00 США Челси Мэннинг арестована за отказ давать показания

Суд в США под стражу бывшего рядового Сухопутных войск США Челси Мэннинг, которая ранее впервые показала свое фото после смены пола, за отказ давать показания большому жюри в рамках расследования дела WikiLeaks.

Согласно решению суда, Мэннинг будет оставаться под страженй, пока не даст показания, или пока присяжные не завершат свою работу, пишет "Радио Свобода".

В суде Мэннинг выступила против секретности процесса и отметила, что уже рассказала всю известную ей информацию.

Защита Мэннинг просил о домашнем аресте в связи с ее проблемами со здоровьем.

В августе 2013 года военный суд США приговорил рядового Брэдли Мэннинга, которого обвиняли в передаче большого объема секретных документов проекта Wikileaks, к 35 годам заключения.

По данным следствия, во время службы в Ираке Мэннинг незаконно скачал из закрытых архивов сотни тысяч секретных сообщений американских дипломатов, которые позже появились на сайте Wikileaks.

В 2013 году Брэдли Мэннинг решил сменить пол с мужского на женский и взял имя Челси, позже получив разрешение на прохождение гормональной терапии.

В 2017 году Мэннинг был помилован решением тогдашнего президента США Барака Обамы.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Суд в США взял под стражу информатора WikiLeaks". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.