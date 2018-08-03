Сын Трампа признался, что его семье угрожали

Сегодня, 12:59

Дома несколько раз находили некий белый порошок

Фото: AFP
Фото: AFP

Эорик Трамп, сын президента США рассказал, что его семья много раз получала различные угрозы. 

"Мне угрожали, моя семья тоже получала угрозы, все мы их получали. Все мы сталкивались с ситуацией, когда дома находили некий белый порошок", – сказал он.

Как известно, в ходе предвыборной кампании в 2016 году в здании Trump Tower был также найден белый порошок, который, как выяснилось по итогам проверки, оказался безвредным.

В феврале 2018 года супруга старшего сына американского президента Дональда Трампа – Дональда Трампа-младшего – оказалась в больнице после того, как открыла адресованный мужу конверт, в котором находился белый порошок. По данным СМИ, госпитализация Ванессы Трамп была лишь мерой предосторожности. Порошок, обнаруженный в конверте, также оказался неопасным.

Как сообщалось, письмо с белым порошком доставили во вторник, 13 февраля, в один из офисов в Вестминстерском дворце, в котором проходят заседания британского парламента. По данным специалистов, порошок не представляет опасности.

Ранее сообщалось, что в офис экс-президента США Барака Обамы пришел конверт с белым порошком.
США, семья, угрозы, Трамп, трамп-младший
Источник:

Интерфакс

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