Сын Трампа признался, что его семье угрожали
Дома несколько раз находили некий белый порошок
Эорик Трамп, сын президента США рассказал, что его семья много раз получала различные угрозы.
"Мне угрожали, моя семья тоже получала угрозы, все мы их получали. Все мы сталкивались с ситуацией, когда дома находили некий белый порошок", – сказал он.
Как известно, в ходе предвыборной кампании в 2016 году в здании Trump Tower был также найден белый порошок, который, как выяснилось по итогам проверки, оказался безвредным.
В феврале 2018 года супруга старшего сына американского президента Дональда Трампа – Дональда Трампа-младшего – оказалась в больнице после того, как открыла адресованный мужу конверт, в котором находился белый порошок. По данным СМИ, госпитализация Ванессы Трамп была лишь мерой предосторожности. Порошок, обнаруженный в конверте, также оказался неопасным.
Как сообщалось, письмо с белым порошком доставили во вторник, 13 февраля, в один из офисов в Вестминстерском дворце, в котором проходят заседания британского парламента. По данным специалистов, порошок не представляет опасности.
Ранее сообщалось, что в офис экс-президента США Барака Обамы пришел конверт с белым порошком.