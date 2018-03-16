Сын Трампа разводится с женой

Сегодня, 03:21

Развод начат по обоюдному согласию супругов

фото AFP
фото AFP

Старший сын президента США Дональд Трамп-младший разводится со своей женой. Об этом сообщает издание Page Six.

Инициатором расставания стала невестка американского лидера 40-летняя Ванесса Трамп. В четверг, 15 марта, она обратилась с заявлением в суд в Манхэттене.

Развод начат по обоюдному согласию супругов. Поэтому маловероятно, что начнутся долгие тяжбы об опеке над пятью детьми или о разделе имущества.

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Дональд-младший и Ванесса поженились в ноябре 2005 года. По сведениям друзей пары, Дональд в последнее время был увлечен путешествиями и часто оставлял супругу одну с детьми. В личных отношениях имелись и другие проблемы.

А тем временем, порноактриса Стефани Клиффорд (псевдоним Сторми Дэниелс) подала иск к президенту США Дональду Трампу и его юристам с целью аннулировать соглашение о неразглашении, заключенное в 2016 году, – сообщает The Los Angeles Times.

Ранее сообщалось, что звезда порнофильмов решила рассказать "всю правду" про Трампа.
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Источник:

Lenta.ru

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