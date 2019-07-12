Сделать стартовой
25,8
29,12
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Такси въехало в ресторан в США и разгромило летнюю площадку: восемь пострадавших

12 июля, 09:39

Пятеро пострадавших были доставлены в больницы

Фото NBC New York
Фото NBC New York.

Восемь человек пострадали, когда такси въехало в летнюю террасу ресторана. Инцидент произошел в Манхэттене в американском городе Нью-Йорк. Об этом со ссылкой на данные пожарной службы сообщает NBC New York.

Пятеро пострадавших были доставлены в больницы. Трое других отказались от медицинской помощи на месте происшествия.

Причина аварии расследуется.

По словам водителя такси, другой водитель ударил его машину сзади, и в этот момент такси оказалось "неуправляемым" и врезалось в ресторан.

Ресторан был не сильно поврежден и после инцидента оставался открытым.

Как мы писали ранее, в американском штате Джорджия у бронированного автомобиля, перевозящего деньги, на ходу открылась боковая дверь, и на дорогу вылетели купюры.


Кроме того, в прошлом году в США в американском штате Иллинойс попал в аварию автомобиль, перевозивший деньги для игровых автоматов. В результате ДТП дорога была усыпана купюрами.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег авария, ДТП, ресторан, такси, кафе

Вы сейчас просматриваете новость " Такси въехало в ресторан в США и разгромило летнюю площадку: восемь пострадавших". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В США трассу завалило долларами

10 июля, 22:10

Водители останавливались для того, чтобы подобрать деньги

ДТП с украинским автобусом в Польше: водителю грозит тюрьма

10 июля, 08:32

Шофера могут отправить за решетку на восемь лет

Путин получил важную победу в Молдове: станет ли Украина жертвой

С украинцев начнут взимать абонплату за "коммуналку": детально

Как мужчины убивают своих жен

В Украине резко подорожают вода, продукты и метро

От чего спасет хурма

Роскошная блондинка, которая вдохновляет звезду сборной Аргентины

Из олимпийской чемпионки – в императрицу

Болельщикам Шумахера подарили надежду. Что стало известно?

Чумовая бомбардировка Усиком соперника

Названа настоящая причина крупнейшей катастрофы на Земле

Бинокль с 60-кратным увеличением. Охотничий нож в подарок

Даже 1 финик вызывает необратимый процесс в организме

Революция на таможне: что намерена поменять новая власть

Вчера, 07:51

Таможенники и эксперты уверены: без законодательных изменений реформа не сработает

Не сезон для овощей: почему цены не падают и чего ждать к концу лета

Вчера, 07:19

Из-за жары можем остаться без картофеля и огурцов. Но радует капуста

"Оформили кредит на утерянный паспорт": как заблокировать потерянные документы

10 июля, 07:37

Нужно сразу писать заявление в полицию, советует юрист

Пройти блокпост и выжить: чего стоит пересечение границы между Украиной и неподконтрольными территориями

10 июля, 07:00

Боевики наказывают за мобилки и требуют взятки только в гривнях

Завод Ахметова начал процедуру банкротства — СМИ

Вот так смелость! 70-летняя Алла Пугачева надела прозрачную юбку

Крупнейшая катастрофа в истории Земли случилась в Сибири
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь