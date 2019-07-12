Такси въехало в ресторан в США и разгромило летнюю площадку: восемь пострадавших

Пятеро пострадавших были доставлены в больницы

Фото NBC New York.

Восемь человек пострадали, когда такси въехало в летнюю террасу ресторана. Инцидент произошел в Манхэттене в американском городе Нью-Йорк. Об этом со ссылкой на данные пожарной службы сообщает NBC New York.

Пятеро пострадавших были доставлены в больницы. Трое других отказались от медицинской помощи на месте происшествия.

Причина аварии расследуется.

По словам водителя такси, другой водитель ударил его машину сзади, и в этот момент такси оказалось "неуправляемым" и врезалось в ресторан.

Ресторан был не сильно поврежден и после инцидента оставался открытым.

Как мы писали ранее, в американском штате Джорджия у бронированного автомобиля, перевозящего деньги, на ходу открылась боковая дверь, и на дорогу вылетели купюры.

Кроме того, в прошлом году в США в американском штате Иллинойс попал в аварию автомобиль, перевозивший деньги для игровых автоматов. В результате ДТП дорога была усыпана купюрами.

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