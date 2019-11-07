Толстый медведь застрял в мусорном контейнере в Калифорнии: видео

В Калифорнии помощникам шерифа пришлось спасать толстого медведя, который застрял в мусорном контейнере. Косолапый забрался туда в поисках пищи, а выбраться самостоятельно уже не смог. Копов вызвали местные, которые услышали грохот и рев. С помощью длинной палки правоохранители открыли крышку, а дальше, не без труда, косолапый таки выбрался. С этим медведем копы уже знакомы по другим инцидентами в городе. Из-за характерного белого пятна на груди ему дали прозвище Майка.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как полиция калифорнийского города Ла-Верн опубликовала ролик с медвежонком, который застрял в пластиковом кувшине. Местные жители заметили животное и вызвали сотрудников правоохранительных органов и службу охраны природы.

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А еще недавно в США во двор частного дома пришел медведь-"футболист". Животное отыскало там оставленный футбольный мяч и начало с ним играть. Забавы хищника снимал на камеру хозяин дома. Он предположил, что медведь был очень молод, а потому и играл исключительно увлеченно, а, когда вдоволь натешился – просто ушел прочь.

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