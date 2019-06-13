Трамп готов принять компромат на соперников по предвыборной гонке

Нет ничего плохого в том, чтобы выслушать, – заявил Трамп

Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп ознакомился бы с компрометирующей информацией о каком-либо своем сопернике на предстоящих выборах, если бы ее предложили передать ему представители другого государства. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу American Broadcasting Company.

Журналист спросил Трампа, как поступил бы его предвыборный штаб, если представители другой страны, к примеру России или Китая, предложили бы в ходе избирательной гонки информацию о сопернике — принял бы ее или оповестил об этом ФБР. "Я думаю, может быть, стоит сделать и то, и то", — ответил Трамп. "Я думаю, что, может быть, стоит выслушать. Нет ничего плохого в том, чтобы выслушать", — добавил президент США.

Также если Россия совершит вмешательство в выборы президента США в 2020 году, отношения между Москвой и Вашингтоном станут еще хуже. Об этом ранее после встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Сочи заявил госсекретарь США Майкл Помпео, назвав вмешательство в предвыборную кампанию недопустимым.

"Если это произойдет и в 2020 году, то тогда наши взаимоотношения будут хуже. Мы призываем этого не делать", – подчеркнул глава Госдепартамента.

Глава американской дипломатии также добавил, что Белый дом не допустит вмешательства ни одной страны в свои дела, потому что выборы — "абсолютно священная вещь для Вашингтона".

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