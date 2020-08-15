Трамп хочет перенести дебаты с Байденом: что произошло

Президент США Дональд Трамп заявил, что теледебаты между кандидатами в президенты США на предстоящих в ноябре выборах главы государства должны начаться прежде, чем граждане страны получат возможность досрочно проголосовать по почте. Об этом сообщает Fox Business.

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"Я хочу поучаствовать в дебатах. Я бы сказал, что единственная проблема с дебатами заключается в том, что нужно провести хотя бы одни дебаты перед тем, как избирателям начнут высылать бюллетени для голосования", – добавил Трамп.

Первый раунд теледебатов, в которых противником Трампа, как ожидается, будет бывший вице-президент США Джозеф Байден, намечен на 29 сентября. А власти более чем половины американских штатов начнут высылать бюллетени для удаленного голосования раньше даты первых дебатов. Первым в этом списке числится штат Северная Каролина, где избиратели начнут получать бюллетени для голосования уже 4 сентября.

"Люди получат возможность голосовать, не посмотрев дебаты", — посетовал американский лидер, указав, что считает необходимым "перенести сроки" их проведения. "Нужно провести хотя бы один раунд дебатов до того, как они начнут высылать бюллетени", — заключил он.

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Трамп ранее неоднократно критиковал идею голосования по почте из-за непрозрачности данной процедуры и чрезмерно длительной обработки бюллетеней при таком сценарии. По словам американского лидера, из-за возможных нарушений при таком способе голосования выборы в ноябре могут стать самыми нечестными в истории.

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Тем временем кандидат в президенты от Демократической партии Джозеф Байден определился с кандидатурой вице-президента. В случае победы Байдена на выборах в ноябре "вторым человеком в США" станет темнокожая сенатор, экс-генпрокурор Калифорнии и экс-кандидат в президенты Камала Харрис.

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