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Стало известно, как Байден предложил Харрис стать его напарницей в избирательной гонке

12 августа, 03:53

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Харрис ранее была соперницей Байдена

Наиболее вероятный кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден предложил сенатору от штата Калифорния Камале Харрис стать его напарницей в гонке примерно за полтора часа до официального объявления об этом.

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Об этом сообщает CNN.

По словам источников, он позвонил Харрис примерно за 90 минут до того, как объявил ее своим кандидатом в вице-президенты США. Первое совместное выступление Байдена и Харрис после ее выдвижения претендентом на указанный пост, как ожидается, состоится в среду в Уилмингтоне (штат Делавэр – Ред.),

Харрис ранее была соперницей Байдена в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от демократов. В декабре 2019 года Харрис объявила о выходе из гонки. Позже она выступила в поддержку Байдена. Харрис не раз называла себя "единственной темнокожей" среди участников борьбы.

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Заметим, что это первый случай, когда женщина, не являющаяся представительницей белого населения США, стала кандидатом от демократов или республиканцев в вице-президенты.

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Бывший американский президент Барак Обама прокомментировал выбор Байденом будущего вице-президента.

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выборы США Джо Байден

Источник: ТАСС

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