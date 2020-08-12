Стало известно, как Байден предложил Харрис стать его напарницей в избирательной гонке

Наиболее вероятный кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден предложил сенатору от штата Калифорния Камале Харрис стать его напарницей в гонке примерно за полтора часа до официального объявления об этом.

Реклама

Об этом сообщает CNN.

По словам источников, он позвонил Харрис примерно за 90 минут до того, как объявил ее своим кандидатом в вице-президенты США. Первое совместное выступление Байдена и Харрис после ее выдвижения претендентом на указанный пост, как ожидается, состоится в среду в Уилмингтоне (штат Делавэр – Ред.),

Харрис ранее была соперницей Байдена в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от демократов. В декабре 2019 года Харрис объявила о выходе из гонки. Позже она выступила в поддержку Байдена. Харрис не раз называла себя "единственной темнокожей" среди участников борьбы.

Заметим, что это первый случай, когда женщина, не являющаяся представительницей белого населения США, стала кандидатом от демократов или республиканцев в вице-президенты.

Реклама

Бывший американский президент Барак Обама прокомментировал выбор Байденом будущего вице-президента.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама