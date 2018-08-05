Трамп рассказал на что пойдут средства, полученные от пошлин
Глава Белого дома видит только плюсы от введенных правительством США пошлин
Президент США Дональд Трамп заявил, что денежные средства, полученные от введенных США пошлин, пойдут на погашение государственного долга страны. Соответствующее сообщение он опубликовал в воскресенье в Twitter.
"Благодаря пошлинам мы сможем начать погашать крупный госдолг в размере 21 трлн долларов, который был накоплен во многом благодаря администрации Обамы, в то же время будем уменьшать налоги для наших граждан. Как минимум, мы сделаем намного лучше торговые сделки для нашей страны!" – написал президент США.
Трамп указал на успех, который был достигнут при помощи введенных правительством США пошлин.
"Каждая страна на земле хочет забрать богатства у США, всегда в ущерб нам. Когда они [иностранные компании] приходят [к нам], я говорю, облагайте их налогами. Если они не хотят платить налоги, пусть они создают или производят свою продукцию в США", – отметил Трамп, добавив, что это приведет к росту рабочих мест в стране.
В середине июля председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка, Джером Пауэлл заявил, что темпы роста государственного суверенного долга Соединенных Штатов превышают темпы развития экономики страны. В свою очередь, по данным МВФ, госдолг Соединенных Штатов вырастет со 108% ВВП в 2017 году до 117% ВВП в 2023 году.
Нынешние долговые проблемы США – наследие финансово-экономического кризиса 2007-2008 годов. С тех пор стране несколько раз приходилось повышать потолок госдолга.
За восемь лет президентства Барака Обамы госдолг США вырос более чем на $9 трлн и почти достиг отметки в 20 трлн долларов. Экономисты страны ожидают, что к 2026 году эта цифра может возрасти до 30 трлн долларов. Размер ВВП США на данный момент оценивается примерно в 19,5 трлн долларов.
Напомним, что решение Трампа о введении таможенных сборов в 25% на товары из Китая вступили в силу. В ответ представители КНР заверили, что немедленно введут в действие ответные меры.
Как известно, 22 июня вступили в силу меры ЕС в ответ на пошлины США на сталь и алюминий.