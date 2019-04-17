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Трамп наложил вето на резолюцию о прекращении поддержки Эр-Рияда в Йемене

Сегодня, 03:49

По словам Трампа, резолюция нанесет ущерб внешней политике США

Фото: AFP
Фото: AFP.

Президент Дональд Трамп во вторник наложил вето на резолюцию Конгресса, согласно которой США должны прекратить предоставлять помощь возглавляемой Саудовской Аравией коалиции, воюющей в Йемене против мятежного движения "Ансар Аллах". Об этом говорится в заявлении Белого дома.

"Эта резолюция не нужна, она является опасной попыткой ослабить мои конституционные полномочия, ставит под угрозу жизни американских граждан и военнослужащих, как сейчас, так и в будущем", — заявил Трамп. "Резолюция нанесет ущерб внешней политике США. Усилия по ограничению военной поддержки могут нанести ущерб двусторонним отношениям, негативно повлиять на наши усилия по предотвращению гибели мирного населения и распространения террористических организаций", — считает глава Белого дома.

Резолюция была внесена в обе палаты Конгресса независимым сенатором Берни Сандерсом, сенатором-республиканцем Майком Ли, сенатором-демократом Крисом Мерфи и группой конгрессменов-демократов.

Вашингтон оказывает логистическую помощь Эр-Рияду, возглавляющему коалицию, которая ведет борьбу с хуситами в Йемене. Также США осуществляют обмен разведданными и поставляют оружие воюющим на стороне коалиции. Ранее американские военные занимались дозаправкой коалиционных истребителей в воздухе, однако такой вид поддержки был приостановлен администрацией США в ноябре прошлого года.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что он против использования Саудовской Аравией американских бомб против мирных жителей Йемена. 

"Я поговорю с саудитами по многим вопросам. Но, безусловно, мне бы не хотелось иметь людей, которые не умеют обращаться с оружием и использовать его против автобусов с детьми", – заявил американский президент.

Ранее сообщалось, что в результате авиаударов в Йемене за день погибли 26 детей и четверо женщин.

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Тег Йемен, США, конгресс, резолюция, Трамп, поддержка

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Источник:

ТАСС

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