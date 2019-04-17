Трамп наложил вето на резолюцию о прекращении поддержки Эр-Рияда в Йемене
По словам Трампа, резолюция нанесет ущерб внешней политике США
Президент Дональд Трамп во вторник наложил вето на резолюцию Конгресса, согласно которой США должны прекратить предоставлять помощь возглавляемой Саудовской Аравией коалиции, воюющей в Йемене против мятежного движения "Ансар Аллах". Об этом говорится в заявлении Белого дома.
"Эта резолюция не нужна, она является опасной попыткой ослабить мои конституционные полномочия, ставит под угрозу жизни американских граждан и военнослужащих, как сейчас, так и в будущем", — заявил Трамп. "Резолюция нанесет ущерб внешней политике США. Усилия по ограничению военной поддержки могут нанести ущерб двусторонним отношениям, негативно повлиять на наши усилия по предотвращению гибели мирного населения и распространения террористических организаций", — считает глава Белого дома.
Резолюция была внесена в обе палаты Конгресса независимым сенатором Берни Сандерсом, сенатором-республиканцем Майком Ли, сенатором-демократом Крисом Мерфи и группой конгрессменов-демократов.
Вашингтон оказывает логистическую помощь Эр-Рияду, возглавляющему коалицию, которая ведет борьбу с хуситами в Йемене. Также США осуществляют обмен разведданными и поставляют оружие воюющим на стороне коалиции. Ранее американские военные занимались дозаправкой коалиционных истребителей в воздухе, однако такой вид поддержки был приостановлен администрацией США в ноябре прошлого года.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что он против использования Саудовской Аравией американских бомб против мирных жителей Йемена.
"Я поговорю с саудитами по многим вопросам. Но, безусловно, мне бы не хотелось иметь людей, которые не умеют обращаться с оружием и использовать его против автобусов с детьми", – заявил американский президент.
Ранее сообщалось, что в результате авиаударов в Йемене за день погибли 26 детей и четверо женщин.
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