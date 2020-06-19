Трамп намекнул, что готов раскрыть секретные данные о НЛО

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что может снять гриф секретности с материалов о НЛО. Об этом он заявил в тематическом интервью ко Дню отца со своим сыном Доном Трампом-младшим. Интервью было организовано в рамках президентской компании. New York Post. Как известно, недавно Пентагон официально признал наличие НЛО.

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Так, Трамп заявил, что слышал некоторые интересные вещи о "розуэлльском инциденте" в 1947 году в США, но этой информацией он не делится даже со своим старшим ребенком.

После того, как его отец заявил, что слышал некоторые "интересные" вещи о Розуэлле, Трамп-младший спросил, может ли президент когда-нибудь рассекретить эту информацию.

"Ну, я должен подумать об этом", - ответил президент США.

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В 1947 году владелец ранчо обнаружил неопознанные обломки на своем пастбище овец возле Розуэлла. Представители ВВС заявили, что это был разбитый погодный шар. Спустя десятилетия военные США признали, что обломки были связаны сосверхсекретным атомным проектом. Тем не менее, теория НЛО процветала.

Напомним, в конце 2017 года стало известно, что в Пентагоне ранее действовала засекреченная программа сбора и анализа данных об "аномальных аэрокосмических угрозах". В 2007–2012 годах на нее было выделено 22 млн долларов.

Видео: Пентагон

После того как информация о существовании программы просочилась в печать, военное ведомство США обнародовало ряд видеозаписей, запечатлевших контакты американских военных летчиков с предполагаемыми НЛО. В свою очередь в аппарате Конгресса США заявляли, что никаких сенсационных данных реализация программы не принесла.

Ранее сообщалось, что Google помог обнаружить НЛО возле Зоны 51.

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