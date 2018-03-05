Трамп намерен лично открыть посольство США в Иерусалиме

Сегодня, 23:41

Открытие нового американского посольства запланировано на май

фото AFP
фото AFP

Президент США Дональд Трамп после встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что он может посетить Израиль в мае на открытии нового посольства США в Иерусалиме, передает AP.

Открытие нового американского посольства запланировано на май. Трамп добавил, что примет участие в открытии диппредставительства, "если сможет".

Эта дата совпадает с 70-летием независимости Израиля.

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Трамп также заявил, что его решение о переносе посольства США в Иерусалим "оценили в большей части мира".

Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и поручил перенести туда американское посольство из Тель-Авива.

Как известно, Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую страны не признавать Иерусалим столицей Израиля, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США прекратят оказывать финансовую помощь странам, которые поддержат резолюцию, осуждающую решение Вашингтона признать Иерусалим столицей Израиля.
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