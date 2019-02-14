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Трамп намерен подписать соглашение о границе, чтобы избежать очередного шатдауна

Сегодня, 02:46

Американский президент заявил, что договоренность о возобновлении финансирования федерального правительства пока еще не подписана

Фото: AFP
Трамп намерен подписать соглашение о границе, чтобы избежать очередного шатдауна //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/4ba/253/5c64ba253a29f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/4ba/253/5c64ba253a29f.jpg США Американский президент заявил, что договоренность о возобновлении финансирования федерального правительства пока еще не подписана

Президент США Дональд Трамп намерен подписать компромиссный вариант договоренности, позволяющий избежать повторной частичной приостановки работы федерального правительства страны ("шатдауна"). Об этом сообщает CNN.

"Я не хочу новый шатдаун, это было бы ужасной вещью. Тем более нет причин для этого", – сказал Трамп.

Но отвечая в среду на вопросы журналистов, заявил, что договоренность о возобновлении финансирования федерального правительства пока еще не подписана. 

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Ранее глава аппарата Белого дома Мик Малвейни заявил, что они допускают возможность объявления второго шатдауна из-за споров Трампа с Конгрессом.

Напомним, что работа части федеральных ведомств в США была приостановлена 22 декабря 2018 года из-за нехватки финансирования. Проблема возникла из-за разногласий между президентом и законодателями-демократами по вопросу выделения бюджетных средств на строительство стены на границе с Мексикой.

После рекордной приостановки работы федерального правительства палата представителей Конгресса по упрощенной процедуре все-таки утвердила законопроект, который предполагает предоставление бюджетных средств для восстановления до 15 февраля работы федерального правительства. Также в поддержку документа высказался Сенат.

В частности, Белый дом и Конгресс США договорились о краткосрочном возобновлении полноценного финансирования деятельности федерального правительства без ассигнования средств на возведение физического барьера на границе с Мексикой. При этом Трамп пообещал ввести чрезвычайное положение в стране для получения средств на строительство стены, если до 15 февраля ему не удастся договориться об этом с демократами в Конгрессе.

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Тег правительство, Трамп, Дональд Трамп, Конгресс США, шатдаун

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