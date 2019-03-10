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Трамп намерен увеличить расходы на освоение Луны

Сегодня, 10:42

Главным приоритетом программы является создание окололунной станции Lunar Gateway

Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Flickr
Трамп намерен увеличить расходы на освоение Луны //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/fb4/7d2/5c7fb47d2f0ad.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/fb4/7d2/5c7fb47d2f0ad.jpg США Главным приоритетом программы является создание окололунной станции Lunar Gateway

Президент США Дональд Трамп планирует запросить у Конгресса увеличить программу на освоение Луны на 500 млн долларов в 2020 финансовом году, сообщила в субботу газета The Wall Street Journal.

Главным приоритетом этой программы является создание окололунной станции Lunar Gateway.

Собеседники The Wall Street Journal объяснили увеличение расходов необходимостью ускорения сотрудничества между государством и космической отраслью в разработке и запуске спускаемых модулей для Луны.

Администрация президента США намерена добиться от Конгресса выделения 21 млрд долларов на все программы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства, что на 2% меньше, чем агентство получило в текущем финансовом году, но на 5% (1,1 млрд долларов) больше, чем космическое ведомство просило в прошлом году, уточнило издание.

Ранее НАСА запрашивало почти 821 млн долларов на программы освоения Луны.

В США 2020 финансовый год начнется 1 октября 2019 года. Бюджет должен быть представлен 11 марта.

Ранее Трамп создал командование Космическими силами США.

Напомним, что распоряжение о создании Космических сил Трамп отдал 18 июня, заявив, что для США недостаточно просто сохранять свое присутствие в космосе, а необходимо там доминировать.

Как уже сообщалось, позже Пенс анонсировал создание в структуре Пентагона к 2020 году нового министерства космических сил, которое позволит организовать подготовку и комплектование нового, шестого вида ВС США.

Кроме того, позже директор НАСА Джим Брайденстайн призвал целью такого рода войск предотвращение возможности отключения энергетической и банковской систем США в результате атаки или аварийной ситуации.

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Тег США, космос, Луна, Трамп

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Источник:

Интерфакс

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