Трамп намерен "защитить" Германию от России

Президент США упрекнул Берлин в недостаточных, по его мнению, взносах в бюджет НАТО

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вновь раскритиковал Германию из-за строительства российского газопровода "Северный поток – 2". По его словам, Берлин платит Москве "миллиарды долларов за новехонький газопровод", передает DW.

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"Мы должны защитить Германию от России", – заявил президент США..

Кроме того, Дональд Трамп вновь упрекнул Берлин в недостаточных, по его мнению, взносах в бюджет НАТО. По его оценкам, в течение 25 лет Германия задолжала Североатлантическому альянсу "один триллион долларов".

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Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени "Северный поток – 2" построен на 93%. Строительство газопровода было остановлено в декабре 2019 года из-за санкций США.

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В настоящий момент Вашингтон намерен ужесточить санкции против "Северного потока – 2".

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