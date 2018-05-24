Трамп назвал бывшего главу ФБР "паршивой овцой"

Президент США Дональд Трамп отметил, что, уволив в 2017 году Джеймса Коми с должности директора Федерального бюро расследований (ФБР), он оказал большую услугу США, Об этом сообщает ТАСС.

Недавно экс-глава ФБР критически высказался о Трампе, отметив, что президенту США должно быть стыдно перед своими детьми и внуками за урон, наносимый таким образом авторитету спецслужб страны и ее национальным интересам.

"А мне интересно, как он [Коми] объяснит своим внукам, почему он лгал, изменял и создал столько проблем своей стране. Я думаю, что, уволив Коми, я сделал доброе дело для страны", – ответил на это Трамп

Президент США также отметил, что не собирается бросать тень на репутацию ФБР.

"ФБР – это фантастическая организация, я знаю многих ее достойных сотрудников. Однако отдельные руководители ФБР принадлежали к плеяде паршивых овец, в том числе Джеймс Коми", – заключил Трамп.

Трамп отправил Коми в отставку 10 мая 2017 года по рекомендации министра юстиции, генпрокурора Джеффа Сешнса. Как говорилось в письме к директору ФБР, он "не способен эффективно руководить" ведомством. Президент также отмечал, что очень важно найти для бюро такое руководство, которое восстановит доверие общества к нему.

По мнению Трампа, Коми допустил служебный подлог, закрыв расследование в отношении бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, касавшееся использования электронной почты для передачи сведений, составлявших государственную тайну.

Позднее на место Коми утвердили Кристофера Рэя — бывшего адвоката министерства юстиции, занимавшегося защитой по делам об экономических преступлениях.

Сам Джеймс Коми посчитал свое увольнение розыгрышем.