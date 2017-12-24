Замглавы ФБР планирует подать в отставку – СМИ

Эндрю Маккейб сложит полномочия через несколько месяцев

Заместитель директора Федерального бюро расследований (ФБР) Эндрю Маккейб намерен уйти в отставку. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источник.

"У него есть около 90 дней, часть из которых праздники, он справится", – заявил собеседник издания.

По информации WP, Маккейб сложит полномочия через несколько месяцев, когда его стаж будет достаточным, чтобы получить пенсионные льготы.

Маккейб был правой рукой бывшего директора ФБР Джеймса Коми. Коми вел расследование в отношении президента США Дональда Трампа на предмет предполагаемых связей с Россией. После увольнения Коми Маккейб исполнял обязанности главы ФБР вплоть до утверждения нового директора Кристофера Рэя.

Кроме того, Маккейб отвечал за расследование скандала вокруг почты кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на данном этапе репутация ФБР – худшая в истории.

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Трамп отправил Коми в отставку 10 мая по рекомендации министра юстиции, генпрокурора Джеффа Сешнса. Как говорилось в письме к директору ФБР, он "не способен эффективно руководить" ведомством. Президент также отмечал, что очень важно найти для бюро такое руководство, которое восстановит доверие общества к нему.

По мнению Трампа, Коми допустил служебный подлог, закрыв расследование в отношении бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, касавшееся использования электронной почты для передачи сведений, составлявших государственную тайну.

Позднее на место Коми утвердили Кристофера Рэя — бывшего адвоката министерства юстиции, занимавшегося защитой по делам об экономических преступлениях.

Сам Джеймс Коми посчитал свое увольнение розыгрышем.