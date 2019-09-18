Трамп назвал имя своего нового помощника по нацбезопасности

Роберт О’Брайен в настоящее время работает в должности спецпосланника президента по вопросам освобождения заложников

/ Фото: AFP

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп назначит своим новым помощником по нацбезопасности Роберта О’Брайена. Об этом американский лидер написал в Twitter

"Я рад сообщить, что назначу Роберта О’Брайена, который в настоящее время очень успешно работает в должности спецпосланника президента по вопросам освобождения заложников в Госдепартаменте, нашим новым помощником по национальной безопасности. Я долго и много работал с Робертом. Он отлично справится с работой!" - написал он.

Ранее газета Washington Post в Вашингтоне О’Брайена считают "безопасным выбором", учитывая его хорошие отношения с коллегами как в Госдепартаменте, так и в Пентагоне. "Обходительные манеры" О’Брайена, по мнению должностных лиц, будут контрастировать с поведением Джона Болтона, ранее занимавшего пост советника Трампа по нацбезопасности. "В Белом доме хотят иметь командного игрока", - заявил один из источников Washington Post.

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Как отмечает газета, кандидатуру О’Брайена одобряет госсекретарь США Майкл Помпео.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter об увольнении советника по национальной безопасности Джона Болтона.

"Прошлой ночью я проинформировал Джона Болтона, что его услуги в Белом доме больше не нужны. Я, как и многие другие в администрации США, решительно не соглашался со многими его предложениями, и в связи с этим я попросил Джона уйти в отставку, что и получил этим утром. Я очень благодарен Джону за его службу. На следующей неделе я назову нового советника по национальной безопасности", - написал президент США.

При этом сам Болтон описал несколько иначе ситуацию, которая предшествовала сообщению президента о его увольнении. Он утверждает, что отставку предложил накануне сам.

"Я предложил уйти в отставку вчера вечером, и президент Трамп сказал: "Давай поговорим об этом завтра", - пишет Болтон. Позже Болтон повторил СМИ, что сам подал в отставку.

Американские СМИ уже назвали причины отставки Болтона.

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