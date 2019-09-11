Трамп уволил советника по нацбезопаснсти Болтона: американские СМИ назвали причины

Сторонники Трампа и другие должностные лица Белого дома постоянно жаловались, что Болтон и его команда сливали информацию СМИ

Джон Болтон / Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп во вторник сообщил в Twitter об увольнении советника по национальной безопасности Джона Болтона.

"Прошлой ночью я проинформировал Джона Болтона, что его услуги в Белом доме больше не нужны. Я, как и многие другие в администрации США, решительно не соглашался со многими его предложениями, и в связи с этим я попросил Джона уйти в отставку, что и получил этим утром. Я очень благодарен Джону за его службу. На следующей неделе я назову нового советника по национальной безопасности", - написал президент США.

При этом сам Болтон описал несколько иначе ситуацию, которая предшествовала сообщению президента о его увольнении. Он утверждает, что отставку предложил накануне сам.

"Я предложил уйти в отставку вчера вечером, и президент Трамп сказал: "Давай поговорим об этом завтра", - пишет Болтон. Позже Болтон повторил СМИ, что сам подал в отставку.

Журналист издания The Washington Post Джош Довзи перечислил точки преткновения в отношениях Трампа и Болтона.

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"Болтон разочаровывал советников в Белом доме своими требованиями путешествий и антуражем, и имел напряженные отношения с государственным секретарем Помпео и другими. В вопросах политики он был не согласен с президентом на многих фронтах", - пояснил Довзи.

"Сторонники Трампа и другие должностные лица Белого дома постоянно жаловались, что Болтон и его команда сливали информацию СМИ", – отмечает репортер издания Politico Габби Орр.

Редактор издания Vox.com Эзра Кляйн назвал освобождение Болтона "редким положительным моментом" президентства Трампа.

"Как я и говорил ранее, лучшее в Дональде Трампе это то, что он инстинктивно скептически относится к идее начала войны. Прием на работу Болтона противоречил этому. Увольнение же им Болтона является редким положительным моментом его президентства", – пишет Кляйн.

"Я реально шокирован тем, что мы пережили эру Болтона без бомбардировок Ирана", – отмечает главный редактор издания The Daily Beast Ноа Шекман.

"Болтон сорвал саммит в Ханое с Ким Чен Ыном, стремился к бомбардировкам Ирана, полностью провалил попытку военного переворота в Венесуэле, сорвал вывод войск из Сирии, требовал бесконечной войны в Афганистане. И это только за последние 9 месяцев. Он сумасшедший", - пишет американский журналист Майкл Трейси.

Между тем, информация об увольнении Болтона вызвала беспокойство у сенатора-демократа Криса Мерфи, который недавно посетил Украину.

"Я не сторонник Болтона, но мир находится в кризисе, а из-за круговорота кадров во главе США Америка исчезает с мировой арены, и это тогда, когда ее стабильное присутствие наиболее необходимо", - заявил сенатор.

Напомним, Болтон был 27-м советником президента США по национальной безопасности. Он занимал эту должность с 9 апреля 2018 года.

Как писали новости "Сегодня", ранее Болтон заявил, что на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским вице-президент США Майк Пенс однозначно подтвердил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев.

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