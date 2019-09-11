Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,88
27,47

Трамп уволил советника по нацбезопаснсти Болтона: американские СМИ назвали причины

11 сентября, 12:12

Сторонники Трампа и другие должностные лица Белого дома постоянно жаловались, что Болтон и его команда сливали информацию СМИ

Джон Болтон

Джон Болтон / Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп во вторник сообщил в Twitter об увольнении советника по национальной безопасности Джона Болтона.

"Прошлой ночью я проинформировал Джона Болтона, что его услуги в Белом доме больше не нужны. Я, как и многие другие в администрации США, решительно не соглашался со многими его предложениями, и в связи с этим я попросил Джона уйти в отставку, что и получил этим утром. Я очень благодарен Джону за его службу. На следующей неделе я назову нового советника по национальной безопасности", - написал президент США.

При этом сам Болтон описал несколько иначе ситуацию, которая предшествовала сообщению президента о его увольнении. Он утверждает, что отставку предложил накануне сам.

"Я предложил уйти в отставку вчера вечером, и президент Трамп сказал: "Давай поговорим об этом завтра", - пишет Болтон. Позже Болтон повторил СМИ, что сам подал в отставку.

Журналист издания The Washington Post Джош Довзи перечислил точки преткновения в отношениях Трампа и Болтона.

Реклама

"Болтон разочаровывал советников в Белом доме своими требованиями путешествий и антуражем, и имел напряженные отношения с государственным секретарем Помпео и другими. В вопросах политики он был не согласен с президентом на многих фронтах", - пояснил Довзи.

"Сторонники Трампа и другие должностные лица Белого дома постоянно жаловались, что Болтон и его команда сливали информацию СМИ", – отмечает репортер издания Politico Габби Орр.

Редактор издания Vox.com Эзра Кляйн назвал освобождение Болтона "редким положительным моментом" президентства Трампа.

В тренде
Зеленский высказался о легализации оружия, а Джонсон готов умереть ради Brexit: главные заявления недели

"Как я и говорил ранее, лучшее в Дональде Трампе это то, что он инстинктивно скептически относится к идее начала войны. Прием на работу Болтона противоречил этому. Увольнение же им Болтона является редким положительным моментом его президентства", – пишет Кляйн.

"Я реально шокирован тем, что мы пережили эру Болтона без бомбардировок Ирана", – отмечает главный редактор издания The Daily Beast Ноа Шекман.

"Болтон сорвал саммит в Ханое с Ким Чен Ыном, стремился к бомбардировкам Ирана, полностью провалил попытку военного переворота в Венесуэле, сорвал вывод войск из Сирии, требовал бесконечной войны в Афганистане. И это только за последние 9 месяцев. Он сумасшедший", - пишет американский журналист Майкл Трейси.

Между тем, информация об увольнении Болтона вызвала беспокойство у сенатора-демократа Криса Мерфи, который недавно посетил Украину.

"Я не сторонник Болтона, но мир находится в кризисе, а из-за круговорота кадров во главе США Америка исчезает с мировой арены, и это тогда, когда ее стабильное присутствие наиболее необходимо", - заявил сенатор.

Напомним, Болтон был 27-м советником президента США по национальной безопасности. Он занимал эту должность с 9 апреля 2018 года.

Как писали новости "Сегодня", ранее Болтон заявил, что на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским вице-президент США Майк Пенс однозначно подтвердил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

США Трамп Болтон

Источник: Голос Америки

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Маск озвучил печальный прогноз для всего человечества
Маск озвучил печальный прогноз для всего человечестваСША
Facebook предложит пользователям запретить распознавание их лиц на фото
Facebook предложит пользователям запретить распознавание их лиц на фотоСША
В сети обнаружили базу данных с миллионами телефонов юзеров Facebook
В сети обнаружили базу данных с миллионами телефонов юзеров FacebookСША
У берегов США загорелся корабль
У берегов США загорелся корабльСША
В Кабмине назвали крупнейших доноров Украины: на что они дают деньги
В Кабмине назвали крупнейших доноров Украины: на что они дают деньгиЭкономика
Трамп шантажирует Зеленского: СМИ раскрыли детали
Трамп шантажирует Зеленского: СМИ раскрыли деталиПолитика

Новости партнеров

Loading...