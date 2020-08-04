Трамп не хочет голосования по почте на президентских выборах в США

По почте недавно прошли некоторые выборы в местные органы власти на уровне штатов

Идея всеобщего голосования по почте на президентских выборах в ноябре показала свою нежизнеспособность. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, – пишет "Интерфакс".

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"С этим (типом голосования – Ред.) началась бы полная неразбериха", – сказал он.

По почте недавно прошли некоторые выборы в местные органы власти на уровне штатов, но, поскольку бюллетени терялись, были случаи фальсификаций. Президент США подчеркнул, что раз проблемы есть на сравнительно малозначимых выборах, то на президентских выборах при такой схеме голосования – "это будет позор".

Кроме того, по его мнению, почта США попросту окажется не в состоянии справиться с таким шквалом писем.

По мнению Трампа, его оппоненты добиваются голосования именно по почте на ноябрьских выборах. "Они используют историю с коронавирусом, чтобы получить всеобщее голосование по почте", – считает он.

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Как сообщалось, в конце июля Трамп заявил, что выступает против идеи голосования на выборах в ноябре по почте, так как считает этот метод ненадежным.

"Я не хотел бы менять день выборов. Но в то же время я не хочу сфальсифицированных выборов", – заявил он 31 июля.

По мнению Трампа, отправлять в день голосования миллионы бюллетеней по почте неразумно, потому что нет возможности защитить этот процесс от нарушений и от вмешательства извне.

"При таком варианте другим странам будет намного проще вмешаться в выборы. Ведь можно подделывать бюллетени", – пояснил президент США.

Рассуждая о голосованиях по почте, он в июле подчеркнул, что объявления результатов пришлось бы ждать очень долго, причём неизвестно, можно ли этим результатам доверять.

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"Мы хотим узнать результаты быстро, а не ждать их несколько недель или месяцев. А ведь можно так и не узнать, кто на самом деле победил (в случае голосования по почте – Ред.)", – заявил Трамп.

Напомним, что ранее у Трампа опровергли его намерение перенести выборы.

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