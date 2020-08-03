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У Трампа опровергли его намерение перенести выборы

3 августа, 00:32

Елена Вус Елена Вус

Голосование состоится 3 ноября, как и положено по американскому законодательству

В администрации президента США Дональда Трампа выступают против проведения общего голосования по почте. По мнению представителя Белого дома, такой формат проведения выборов повлечет задержку, ведь власть может не справиться с подсчетом бюллетеней.

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"Все, о чем идет речь, сводится лишь к одному — общее голосование по почте. Это плохая идея для страны", – заявил руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз телеканалу CBS.

По его словам, президент США Дональд Трамп не рассматривал возможность отсрочки выборов главы государства, они состоятся 3 ноября, как и положено по американскому законодательству. Кроме того, согласно американской конституции, исключительное право определения даты выборов принадлежит Конгрессу.

"Он (Дональд Трамп – Ред.) не рассматривал возможность отсрочки никаких выборов. Мы проведем выборы 3 ноября, и президент выиграет их", — заявил Медоуз.

Напомним, 30 июля президент США Дональд Трамп предложил рассмотреть возможность переноса выборов в связи с распространением коронавируса в стране.

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Однако днем позже уже заявил, что не хочет переноса намеченных на ноябрь всеобщих выборов в стране, но вновь подверг критике голосование по почте.

Напомним, за 100 дней до выборов в США двумя главными претендентами на пост главы Белого дома являются 74-летний республиканец Дональд Трамп, объявивший о намерении добиваться переизбрания еще в день инаугурации на пост президента в январе 2017 года, и 77-летний экс-вице-президент США Джозеф Байден, после выхода 8 апреля из борьбы основного соперника — сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса — оставшийся единственным претендентом на выдвижение кандидатом на пост президента от Демократической партии.

Сандерс поддержал Байдена

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