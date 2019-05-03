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Трамп не хочет проводить военную операцию в Венесуэле

3 мая, 04:11

Хозяин Белого дома подчеркнул, что США располагают множеством вариантов, в том числе очень жестких

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Carlos Barria
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Carlos Barria.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел бы проводить военную операцию на территории Венесуэлы. С такими словами глава американской администрации выступил в интервью телеканалу Fox News Channel.

Ведущая спросила президента, может ли настать переломный момент, после которого США решатся на военное вторжение в Венесуэлу. "Всегда есть вероятность наступления переломного момента. Но, естественно, я бы не хотел этого делать. Я просто хочу помочь людям. Эти люди умирают, у них ничего нет", — сказал Трамп.

Хозяин Белого дома подчеркнул, что США располагают "множеством вариантов, в том числе очень жестких", по урегулированию кризиса в Боливарианской Республике. Ранее газета The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших помощников американского лидера сообщила, что Трамп не особо стремится проводить военную операцию в Венесуэле, однако на этом настаивает его помощник по национальной безопасности Джон Болтон.

Напомним, что венесуэльская оппозиция объявила последнюю стадию "Свобода", которая заключается в смене правящего режима. Однако за последние два дня жертвами столкновений с полицией в Каракасе стали как минимум два человека.


Лидер оппозиции Хуан Гуайдо сообщил, что по всей стране в среду прошло 397 демонстраций, 23 из них жестоко подавлены, и пообещал отомстить режиму Мадуро за смерть двух демонстрантов. 

Официальный Каракас в ответ на заявления Гуайдо сообщил, что "небольшая группа военных-предателей пытается совершить государственный переворот".

В свою очередь в МИД Украины призвали к прозрачным выборам в этой страны. Замминистра Сергей Кислица считает, что это единственный выход из кризиса. "С тревогой наблюдаем за столкновениями между протестующими и режимом в Венесуэле. Наши соболезнования близким погибших и раненым. Единственный путь прекратить кровопролитие, узурпацию власти (Николаса) Мадуро, страдания людей – это свободные и прозрачные президентские выборы, сертифицированные международными организациями, в частности ОАГ (Организация Американских государств)".

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Тег Венесуэла, США, Трамп, военна операция

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Источник:

ТАСС

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