Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,38
29,82
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Трамп не хочет вступать войну с Ираном

22 июня, 04:04

Я не стремлюсь к войне с Ираном, и если она произойдет, то будут разрушения, – Трамп

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst.

Президент США Дональд Трамп не хочет развязывать войну с Ираном, которая приведет к невиданным разрушениям. Об этом американский лидер заявил в интервью телекомпании NBC.

"Я не стремлюсь к войне с Ираном, и если она произойдет, то будут разрушения, которые еще никто не видывал", — отметил Трамп. "Я не стремлюсь к этому", — повторил глава государства.

Он также заверил, что США не выдвигают никаких условий для начала переговоров с Ираном, пишет NBC. "Им иранцам нельзя обладать ядерным оружием", — сказал Трамп. "Если они хотят поговорить об этом, то и хорошо. В обратном случае нельзя будет долго протянуть в условиях развала экономики", — пояснил он свою мысль, имея в виду американские экономические санкции.

Напомним, ранее издание The New York Times сообщало, что после инцидента с дроном президент одобрил нанесение ударов по радиолокационной станции и ракетным батареям в Иране, но в последний момент отменил свое решение.

Ранее Трамп напомнил о новых американских санкциях в отношении Ирана.

О предыдущем конфликте Вашингтона и Ирана, связанном с атакой на два танкера в Оманском заливе, вы можете узнать в видеосюжете:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Иран, США, война, Трамп, конфликт

Вы сейчас просматриваете новость " Трамп не хочет вступать войну с Ираном". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трамп хочет встретиться з иранскими лидерами – СМИ

Вчера, 23:19

Трамп считает, что Иран сбил американский беспилотник, чтобы начать диалог

Выборы в Раду, конфликт Ирана и США, протесты в Грузии: итоги недели

Вчера, 20:01

Главные события недели в Украине и мире

За 10 минут до войны: Трамп рассказал о предотвращенном ударе по Ирану

Вчера, 18:36

США едва не нанесли удар по трем военным объектам в Иране

Иран мог сбить американский самолет на Ближнем Востоке: подробности

Вчера, 17:34

Инцидент произошел сразу после атаки на беспилотник в районе Ормузского пролива

Иран показал фото сбитого американского беспилотника

Вчера, 15:31

Иранские власти показали то, что осталось от дрона-разведчика MQ-4C Triton после атаки из ПВО

Действия Ирана надавили на нефтяные цены

Вчера, 10:33

Черное золото стало дешеветь после стремительного роста

Nokia представила бюджетный смартфон

Facebook меняет алгоритм показа комментариев

Убийство Лукьяненко: видео с подозреваемым во время поисков Даши

Как правильно пить воду, чтобы похудеть

В России ужаснулись тому, сколько украинцы тратят на еду

Польский хавбек Шиманьский перешел в "Динамо"

Как узнать, под какими именами вы записаны в чужих телефонах

Во Львове трагически погибла известная в прошлом гимнастка

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым повезет в 2019 году

Главный курорт "ДНР" боевики превратили в особую зону - журналист

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

В городе небывалая скидка на самые известные ароматы мира

Авиабилеты по 10 евро: как найти дешевые предложения и куда слетать

Вчера, 07:51

Самые дешевые билеты на самолет можно купить не менее чем за полгода до вылета

Налоги на посылки из-за рубежа вырастут: что подготовили украинцам

20 июня, 07:38

Около 43% интернет-покупателей приобретают товар на зарубежных сайтах

"Нужен работник до 45 лет": работодателей в Украине ждут проблемы

19 июня, 07:51

Доказать факт дискриминации по возрасту очень сложно

Украинцы смогут не платить за коммуналку, если услуги предоставляются плохо: все о новом постановлении Кабмина

19 июня, 07:00

Жильцы получили механизм перерасчета за "коммуналку". Эксперты: без судов не обойдется

6 привычек, которые программируют на бедность

Перед ним вставали на колени даже зеки

Зеленский нашел замену Климкину
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь