Трамп не хочет вступать войну с Ираном
Я не стремлюсь к войне с Ираном, и если она произойдет, то будут разрушения, – Трамп
Президент США Дональд Трамп не хочет развязывать войну с Ираном, которая приведет к невиданным разрушениям. Об этом американский лидер заявил в интервью телекомпании NBC.
"Я не стремлюсь к войне с Ираном, и если она произойдет, то будут разрушения, которые еще никто не видывал", — отметил Трамп. "Я не стремлюсь к этому", — повторил глава государства.
Он также заверил, что США не выдвигают никаких условий для начала переговоров с Ираном, пишет NBC. "Им иранцам нельзя обладать ядерным оружием", — сказал Трамп. "Если они хотят поговорить об этом, то и хорошо. В обратном случае нельзя будет долго протянуть в условиях развала экономики", — пояснил он свою мысль, имея в виду американские экономические санкции.
Напомним, ранее издание The New York Times сообщало, что после инцидента с дроном президент одобрил нанесение ударов по радиолокационной станции и ракетным батареям в Иране, но в последний момент отменил свое решение.
Ранее Трамп напомнил о новых американских санкциях в отношении Ирана.
О предыдущем конфликте Вашингтона и Ирана, связанном с атакой на два танкера в Оманском заливе, вы можете узнать в видеосюжете:
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