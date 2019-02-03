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Трамп не исключает возможности отправки войск США в Венесуэлу

Сегодня, 23:17

Ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо допустил такой сценарий

Фото: AFP
Трамп не исключает возможности отправки войск США в Венесуэлу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/75a/6e4/5c575a6e44a3a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/75a/6e4/5c575a6e44a3a.jpg США Ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо допустил такой сценарий

Президент США Дональд Трамп не исключает военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле.

Об этом он заявил 3 февраля в интервью CNBC.

Президент США назвал возможную отправку американских солдат в Венесуэлу одним из вариантов.

"Это, бесспорно, один из вариантов", – сказал Трамп.

Также он заявил, что отклонил просьбу венесуэльского диктатора Николаса Мадуро о встрече.

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"Мы очень далеко зашли в этом процессе", – пояснил президент США.

Как известно, США стали одним из первых государств, официально поддержавших провозгласившегося себя исполняющим обязанности президента Хуана Гуайдо.

Кроме того, в знак поддержки революционеров ему передали частичный контроль над некоторыми активами правительства и центробанка Венесуэлы на счетах Федерального резервного банка Нью-Йорка и других американских банков.

Также Вашингтон осудил решение венесуэльской прокуратуры начать предварительное расследование против Гуайдо, и пригрозил серьезными последствиями тем, кто причинит политику вред.

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Тег Венесуэла, США, Трамп, Мадуро, войска, Дональд Трамп, Гуайдо

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