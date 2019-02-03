Трамп не исключает возможности отправки войск США в Венесуэлу
Ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо допустил такой сценарий
Президент США Дональд Трамп не исключает военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле.
Об этом он заявил 3 февраля в интервью CNBC.
Президент США назвал возможную отправку американских солдат в Венесуэлу одним из вариантов.
"Это, бесспорно, один из вариантов", – сказал Трамп.
Также он заявил, что отклонил просьбу венесуэльского диктатора Николаса Мадуро о встрече.
"Мы очень далеко зашли в этом процессе", – пояснил президент США.
Как известно, США стали одним из первых государств, официально поддержавших провозгласившегося себя исполняющим обязанности президента Хуана Гуайдо.
Кроме того, в знак поддержки революционеров ему передали частичный контроль над некоторыми активами правительства и центробанка Венесуэлы на счетах Федерального резервного банка Нью-Йорка и других американских банков.
Также Вашингтон осудил решение венесуэльской прокуратуры начать предварительное расследование против Гуайдо, и пригрозил серьезными последствиями тем, кто причинит политику вред.
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