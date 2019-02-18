Трамп не поверил американской разведке из-за слов Путина – экс-сотрудник ФБР

Трамп заявил, что он не верит в наличие у КНДР возможностей нанести удар по США с помощью баллистических ракет

Фото: Getty Images

Трамп не поверил американской разведке из-за слов Путина – экс-сотрудник ФБР //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/9ec/bfe/5c69ecbfe7eb0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/9ec/bfe/5c69ecbfe7eb0.jpg 2019-02-18T07:38:00+02:00 США Трамп заявил, что он не верит в наличие у КНДР возможностей нанести удар по США с помощью баллистических ракет

Президент США Дональд Трамп не поверил в доклад американской разведки о том, что КНДР обладает ракетами, способными достичь территории США, так как в обратном его заверил российский президент Владимир Путин. Об этом заявил бывший исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю Маккейб в интервью телекомпании CBS, опубликованном в воскресенье.

"Президент Трамп заявил, что он не верит в наличие у КНДР возможностей нанести удар по США с помощью баллистических ракет. Он не верил в это, потому что президент Путин сказал ему, что у них их нет. Президент Путин сказал ему, что у КНДР на самом деле нет таких ракет", - утверждает Маккейб.

"Сотрудники разведывательных служб на брифинге (в Белом доме) заявили, что это не соответствует данным ни одного из отчетов разведки, на что президент ответил: "Мне все равно, я верю Путину", – продолжил бывший и. о. главы ФБР.

"Это просто поразительно. Службы разведки тратят много времени, сил и энергии, чтобы помочь президенту США принимать решения. Сталкиваться с абсолютным неверием в эти усилия, с нежеланием (Трампа) узнать о настоящем положении дел, с которыми он сталкивается каждый день – это был настоящий шок", – заключил Маккейб.

Ранее он заявил, что в бытность и. о. директора ФБР отдал приказ провести два расследования в отношении Трампа. Он распорядился, чтобы ФБР начало контрразведывательное расследование, касающееся Трампа, на фоне утверждений о вмешательстве России в ход президентских выборов в США в 2016 году. Кроме того, ФБР, находящееся в ведении Минюста США, открыло расследование, призванное установить, чинил ли Трамп препятствия правосудию.

Маккейб также рассказал, что после того, как Трамп отправил в отставку в мае 2017 года главу ФБР Джеймса Коми, в Минюсте состоялась серия совещаний, на которых обсуждалась вероятность применения на практике 25-й поправки к Конституции США. Ее первый раздел гласит: "В случае отстранения президента от должности, или его смерти, или отставки вице-президент становится президентом".

Ранее сообщалось, что у КНДР появилась новая баллистическая ракета.

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