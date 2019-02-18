Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,25
30,68
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Трамп не поверил американской разведке из-за слов Путина – экс-сотрудник ФБР

Сегодня, 07:38

Трамп заявил, что он не верит в наличие у КНДР возможностей нанести удар по США с помощью баллистических ракет

Фото: Getty Images
Трамп не поверил американской разведке из-за слов Путина – экс-сотрудник ФБР //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/9ec/bfe/5c69ecbfe7eb0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/9ec/bfe/5c69ecbfe7eb0.jpg США Трамп заявил, что он не верит в наличие у КНДР возможностей нанести удар по США с помощью баллистических ракет

Президент США Дональд Трамп не поверил в доклад американской разведки о том, что КНДР обладает ракетами, способными достичь территории США, так как в обратном его заверил российский президент Владимир Путин. Об этом заявил бывший исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю Маккейб в интервью телекомпании CBS, опубликованном в воскресенье.

"Президент Трамп заявил, что он не верит в наличие у КНДР возможностей нанести удар по США с помощью баллистических ракет. Он не верил в это, потому что президент Путин сказал ему, что у них их нет. Президент Путин сказал ему, что у КНДР на самом деле нет таких ракет", - утверждает Маккейб.

"Сотрудники разведывательных служб на брифинге (в Белом доме) заявили, что это не соответствует данным ни одного из отчетов разведки, на что президент ответил: "Мне все равно, я верю Путину", – продолжил бывший и. о. главы ФБР.

"Это просто поразительно. Службы разведки тратят много времени, сил и энергии, чтобы помочь президенту США принимать решения. Сталкиваться с абсолютным неверием в эти усилия, с нежеланием (Трампа) узнать о настоящем положении дел, с которыми он сталкивается каждый день – это был настоящий шок", – заключил Маккейб.

Ранее он заявил, что в бытность и. о. директора ФБР отдал приказ провести два расследования в отношении Трампа. Он распорядился, чтобы ФБР начало контрразведывательное расследование, касающееся Трампа, на фоне утверждений о вмешательстве России в ход президентских выборов в США в 2016 году. Кроме того, ФБР, находящееся в ведении Минюста США, открыло расследование, призванное установить, чинил ли Трамп препятствия правосудию.

Маккейб также рассказал, что после того, как Трамп отправил в отставку в мае 2017 года главу ФБР Джеймса Коми, в Минюсте состоялась серия совещаний, на которых обсуждалась вероятность применения на практике 25-й поправки к Конституции США. Ее первый раздел гласит: "В случае отстранения президента от должности, или его смерти, или отставки вице-президент становится президентом".

Ранее сообщалось, что у КНДР появилась новая баллистическая ракета.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег США, Путин, КНДР, Трамп

Вы сейчас просматриваете новость " Трамп не поверил американской разведке из-за слов Путина – экс-сотрудник ФБР". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трамп приготовился отстаивать режим ЧП

Сегодня, 02:45

Резолюцию, не одобряющую предложенную Трампом декларацию о чрезвычайном положении, уже готовят демократы

Трамп призвал Европу забрать захваченных в Сирии боевиков

Сегодня, 01:23

Если европейские страны не заберут своих граждан, воевавших в рядах ИГИЛ, Штаты будут вынуждены их отпустить

В каком возрасте лучше рожать: делаем сложный выбор

Тельцу – фиалки, а Рыбам – гиацинты: подбираем цветы по Зодиаку

В суде раскрыли личность полицейского, который избил активиста

"Это преступление!" В СФ РФ пригрозили Украине бойней и войной

Сколько людей осталось в Украине – Госстат подсчитал

Почему Супрун запретили выполнять функции главы Минздрава

Объявился "внебрачный сын" принца Чарльза и Камиллы (фото)

Ждем транспортный налог для авто старше 5 лет

Германия занервничала. США готовят удар по "Северному потоку-2"

Жена Луценко решила подать в суд на Гриценко из-за слов о ее сыне
Загрузка...

Проверят всех: получателей пенсий, субсидии и других выплат подвергнут верификации

Вчера, 07:51

Пенсии, субсидии и другие соцвыплаты в Украине будут проверять

Чего украинцы ждут от ЕС: обескураживающие результаты соцопросов

Вчера, 07:38

Украинское общество прошло точку бифуркации и настроено идти в Европу. Но пока не совсем понимает, для чего

Большая разборка: что нужно знать о наследовании и наследстве

Вчера, 07:00

Как правильно оформить наследство и какие налоги придется на него платить

Сколько каждому украинцу придется заплатить за выборы президента 2019

16 февраля, 08:34

Среди рекордов — число кандидатов, бюджет гонки и даже длина бюллетеня

В сети скандал из-за победителей Нацотбора на Евровидение 2019

Опубликовали новое фото, как рушится Крымский мост

Внебрачный сын Шварценеггера предстал в образе своего отца