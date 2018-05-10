Трамп не считает себя достойным Нобелевской премии мира

Сегодня, 03:45

Американский лидер заявил, что сосредоточен на достижении соглашения с Северной Кореей

фото AFP
фото AFP

Президент США Дональд Трамп считает, что все думают, что он заслуживает Нобелевскую премию мира, но он хочет другой награды.

 "Все так думают, но я никогда не скажу этого", – ответил, улыбаясь, Трамп на вопрос журналиста, заслуживает ли он такой чести за улучшение отношений с КНДР.

Он добавил, что сосредоточен на достижении соглашения с Северной Кореей (по денуклеаризации Корейского полуострова).

"Премия, которой я хочу, это победа для мира. Даже не здесь – я хочу победы для мира, потому что это то, о чем мы говорим. Так что это единственная премия, которой я хочу", – сказал Трамп.

Нобелевская премия мира – одна из шести наград, присуждаемых Нобелевским комитетом.

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Нобелевские призы обычно объявляются в октябре, но присуждаются ежегодно 10 декабря, в годовщину смерти Альфреда Нобеля.

Если бы Трамп получил награду, он был бы пятым американским президентом, удостоенным этой чести.

Лауреатами Нобелевской премии являются президенты США Теодор Рузвельт, Вудро Вильсон, Джимми Картер и Барак Обама.

В конце апреля президент Южной Кореи Мун Чже Ин сказал, что Трамп мог бы стать достойным лауреатом Нобелевской премии мира, после саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Президент Трамп должен получить Нобелевскую премию мира. Единственное, что нам нужно – это мир", – сказал Мун.

Напомним, в мае или в начале июня должен состояться исторический саммит лидеров КНДР и США.
КНДР, Трамп, Дональд Трамп, президент США, премия мира
Источник:

CNN

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