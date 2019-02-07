Трамп номинировал на пост главы Всемирного банка чиновника Минфина
Этот чиновник Минфина неоднократно выступал с острой критикой в адрес Всемирного банка и других международных институтов
Президент США Дональд Трамп в среду выдвинул кандидатуру замминистра финансов по иностранным делам Дэвида Малпасса на пост нового главы Всемирного банка, сообщает телеканал ABC News.
По данным телеканала, многие в Вашингтоне скептически встретили номинацию Малпасса, отметив, что этот чиновник Минфина неоднократно выступал с острой критикой в адрес Всемирного банка и других международных институтов.
"Дэвид и Соединенные Штаты приветствуют возможность возглавлять подобные организации, выполнять поставленные этими организациями задачи и работать эффективно и результативно", – цитирует телеканал высказывания неназванного представителя администрации США.
Дэвид Малпасс – 62-летний республиканец во время предвыборной кампании Дональда Трампа в 2016 году был его старшим экономическим советником. С сентября 2017 года он занимает пост замминистра финансов США по иностранным делам.
Как известно, 45-й президент США быстро прославился своей решительной кадровой политикой: только в марте-апреле прошлого 2018 года Трамп отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона, советника по нацбезопасности Герберта Макмастера и директора Национального экономического совета Гэри Кона.
Но форменный исход из Белого дома высокопоставленных чиновников администрации Трампа начался в октябре прошлого года, когда президент принял заявление об отставке одной из своих самых, казалось бы, верных соратниц – постпреда в ООН Никки Хейли. Как сообщает CNN, она подала заявление во вторник, 9 октября.
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