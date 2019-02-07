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Трамп номинировал на пост главы Всемирного банка чиновника Минфина

Сегодня, 01:01

Этот чиновник Минфина неоднократно выступал с острой критикой в адрес Всемирного банка и других международных институтов

Фото: AFP
Трамп номинировал на пост главы Всемирного банка чиновника Минфина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/b67/385/5c5b673855c55.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/b67/385/5c5b673855c55.jpg США Этот чиновник Минфина неоднократно выступал с острой критикой в адрес Всемирного банка и других международных институтов

Президент США Дональд Трамп в среду выдвинул кандидатуру замминистра финансов по иностранным делам Дэвида Малпасса на пост нового главы Всемирного банка, сообщает телеканал ABC News.

По данным телеканала, многие в Вашингтоне скептически встретили номинацию Малпасса, отметив, что этот чиновник Минфина неоднократно выступал с острой критикой в адрес Всемирного банка и других международных институтов.

"Дэвид и Соединенные Штаты приветствуют возможность возглавлять подобные организации, выполнять поставленные этими организациями задачи и работать эффективно и результативно", – цитирует телеканал высказывания неназванного представителя администрации США.

Дэвид Малпасс – 62-летний республиканец во время предвыборной кампании Дональда Трампа в 2016 году был его старшим экономическим советником. С сентября 2017 года он занимает пост замминистра финансов США по иностранным делам.

Как известно, 45-й президент США быстро прославился своей решительной кадровой политикой: только в марте-апреле прошлого 2018 года Трамп отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона, советника по нацбезопасности Герберта Макмастера и директора Национального экономического совета Гэри Кона.

Но форменный исход из Белого дома высокопоставленных чиновников администрации Трампа начался в октябре прошлого года, когда  президент принял заявление об отставке одной из своих самых, казалось бы, верных соратниц – постпреда в ООН Никки Хейли.  Как сообщает CNN, она подала заявление во вторник, 9 октября.

Читайте историю громких отставок в Белом доме и Пентагоне в специальном материале сайта "Сегодня".

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Тег Трамп, глава, Минфин, Всемирный банк, Дональд Трамп

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