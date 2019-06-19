Трамп обвинил демократов в желании уничтожить США

По мнению американского президента, его оппоненты заботятся только о своей политической власти

Фото: REUTERS/Joshua Roberts.

Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в желании уничтожить страну. Об этом он заявил на митинге в Орландо штата Флорида, где и официально объявил о начале кампании по переизбранию на должность президента.

"Наши радикальные противники-демократы движимы ненавистью и яростью. Они хотят уничтожить вас, и они хотят уничтожить нашу страну, какой мы ее знаем. Это неприемлемо, этого не произойдет", – заявил президент США.

Также Трамп добавил, что все обвинения о сговоре с Россией в его сторону ложные и отметил, что "никто не был настолько жесток с Россией", как он.

"Демократам наплевать на Россию. Они заботятся только о своей собственной политической власти", - заявил американский лидер.

Напомним, до выборов президента США остается почти год, избирательная кампания в Соединенных Штатах уже началась. Выдвинуты первые кандидаты – пока что на партийные праймериз, и сайт "Сегодня" рассказал о кандидатах на пост президента США.

Также сайт представил возможных кандидатов на президентское кресло от республиканцев.

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