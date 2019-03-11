Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,31
29,59
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Трамп объяснил, почему добавил Тиму Куку "яблочную" фамилию

Вчера, 23:59

Президент США считает, что так он сократил время

Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: AFP
Трамп объяснил, почему добавил Тиму Куку "яблочную" фамилию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/b72/58e/5c7b7258e2eda.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/b72/58e/5c7b7258e2eda.jpg США Президент США считает, что так он сократил время

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему раньше назвал главу американской компании Apple Тима Кука Тимом Apple. Об этом он написал в Twitter.

"Я обратился к нему, сократив время и слова", – заявил американский президент.

Дональд Трамп огорчен, что американские СМИ сообщали об этом недоброжелательно. "Эта история стала еще одной из серии нехороших новостей про Трампа!" - заметил американский лидер.

Напомним, что "яблочную" фамилию от Трампа Кук получил на прошлой неделе, когда глава Америки обратился к нему как к "Тиму Эпплу". Тогда местные СМИ написал об этом, как об ошибке Трампа.

Добавим, что ранее сообщалось, что Apple объединит приложения для iPhone, iPad и Mac. Это позволит разработчикам создавать одно приложение и распространять его сразу на нескольких платформах. В 2019 году Apple откроет доступ к проекту Marzipan, что позволит импортировать приложения с iPad на Mac. Пока планы Apple во многом совпадают с надеждами, которые Microsoft возлагала на программу Universal Windows Platform.

Напомним, в Украине рухнули цены на iPhone. Падение цен коснулись только моделей iPhone 7 Plus и iPhone X.

Также мы писали, что Apple готовит MacBook со стеклянной клавиатурой. Apple предложит новый способ взаимодействия с программами и веб-сайтами.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег США, Apple, Трамп, фамилия, тим кук

Вы сейчас просматриваете новость " Трамп объяснил, почему добавил Тиму Куку "яблочную" фамилию". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трамп предложил урезать финпомощь США другим странам

Вчера, 18:56

Соответствующая просьба содержится в бюджетном запросе, направленном в Конгресс

Трамп назвал сумму для борьбы с "российским злонамеренным влиянием"

Вчера, 19:17

Необходимая сумма озвучена в бюджетном запросе, направленном в Конгресс

Трамп призвал Конгресс США увеличить расходы на оборону

Вчера, 18:24

Президент предлагает увеличить оборонные расходы на 5%

Трамп в новом бюджете просит на стену с Мексикой еще 8,6 млрд долларов

Вчера, 01:05

Планируется, что траты будут заложены в федеральный бюджет страны на 2020 год

Трамп намерен увеличить расходы на освоение Луны

10 марта, 10:42

Главным приоритетом программы является создание окололунной станции Lunar Gateway

Трамп хочет в пять раз увеличить плату для союзников за размещение войск США

10 марта, 13:55

Трамп намерен обязать страны оплачивать полную стоимость пребывания американских войск и еще половину от нее

Две стиляги: Ани Лорак восхитила новым снимком с дочерью

«Всегда рядом»: популярный певец признался в чувствах Ани Лорак

Без боли в спине: простые упражнения для здорового позвоночника

Лукашенко спрогнозировал, кто победит на выборах президента

Внебрачный сын Шварценеггера предстал в образе своего отца

Скандал на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске

Оля Полякова может поехать на «Евровидение»: громкое заявление

Как украинцы становятся "рабами" на заработках в Польше

Большие деньги: Назван точный размер зарплаты Коболева - СМИ

Известно имя лидера партии, который предлагал Тимошенко 5 млн
Загрузка...

Украинцы уже получают зарплаты, как до кризиса: у кого этой весной оклады вырастут еще больше

Вчера, 07:19

Купить можем уже столько же, как 5 лет назад, но многие этого не заметили 

Почему Лукашенко выступил против "русского мира"

10 марта, 07:51

Президент Беларуси накануне выборов зачищает политическую среду от российского вмешательства

Новые схемы ввоза и протесты: чего ждать от владельцев "евроблях"

9 марта, 07:51

Собственники евроблях будут пытаться найти лазейки в законе и протестовать

Дожди и похолодание: прогноз погоды в Украине на неделю

9 марта, 07:19

В понедельник, 11 марта осадки ожидаются только в западной, северной и восточной частях страны

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

10 знаменитых женщин с ужасно скверным характером

Данилко обвинили в хищении ребенка "на органы": певец о скандале