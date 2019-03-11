Трамп объяснил, почему добавил Тиму Куку "яблочную" фамилию

Президент США считает, что так он сократил время

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп объяснил, почему добавил Тиму Куку "яблочную" фамилию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/b72/58e/5c7b7258e2eda.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/b72/58e/5c7b7258e2eda.jpg 2019-03-11T23:59:00+02:00 США Президент США считает, что так он сократил время

Президент США Дональд Трамп объяснил, почему раньше назвал главу американской компании Apple Тима Кука Тимом Apple. Об этом он написал в Twitter.

"Я обратился к нему, сократив время и слова", – заявил американский президент.

Дональд Трамп огорчен, что американские СМИ сообщали об этом недоброжелательно. "Эта история стала еще одной из серии нехороших новостей про Трампа!" - заметил американский лидер.

Напомним, что "яблочную" фамилию от Трампа Кук получил на прошлой неделе, когда глава Америки обратился к нему как к "Тиму Эпплу". Тогда местные СМИ написал об этом, как об ошибке Трампа.

Добавим, что ранее сообщалось, что Apple объединит приложения для iPhone, iPad и Mac. Это позволит разработчикам создавать одно приложение и распространять его сразу на нескольких платформах. В 2019 году Apple откроет доступ к проекту Marzipan, что позволит импортировать приложения с iPad на Mac. Пока планы Apple во многом совпадают с надеждами, которые Microsoft возлагала на программу Universal Windows Platform.

Напомним, в Украине рухнули цены на iPhone. Падение цен коснулись только моделей iPhone 7 Plus и iPhone X.

Также мы писали, что Apple готовит MacBook со стеклянной клавиатурой. Apple предложит новый способ взаимодействия с программами и веб-сайтами.

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