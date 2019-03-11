Трамп объяснил, почему добавил Тиму Куку "яблочную" фамилию
Президент США считает, что так он сократил время
Президент США Дональд Трамп объяснил, почему раньше назвал главу американской компании Apple Тима Кука Тимом Apple. Об этом он написал в Twitter.
"Я обратился к нему, сократив время и слова", – заявил американский президент.
Дональд Трамп огорчен, что американские СМИ сообщали об этом недоброжелательно. "Эта история стала еще одной из серии нехороших новостей про Трампа!" - заметил американский лидер.
Напомним, что "яблочную" фамилию от Трампа Кук получил на прошлой неделе, когда глава Америки обратился к нему как к "Тиму Эпплу". Тогда местные СМИ написал об этом, как об ошибке Трампа.
Добавим, что ранее сообщалось, что Apple объединит приложения для iPhone, iPad и Mac. Это позволит разработчикам создавать одно приложение и распространять его сразу на нескольких платформах. В 2019 году Apple откроет доступ к проекту Marzipan, что позволит импортировать приложения с iPad на Mac. Пока планы Apple во многом совпадают с надеждами, которые Microsoft возлагала на программу Universal Windows Platform.
Напомним, в Украине рухнули цены на iPhone. Падение цен коснулись только моделей iPhone 7 Plus и iPhone X.
Также мы писали, что Apple готовит MacBook со стеклянной клавиатурой. Apple предложит новый способ взаимодействия с программами и веб-сайтами.
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