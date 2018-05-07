Трамп объявит о своем решении по поводу иранской ядерной сделки

Вчера, 22:24

Трамп во вторник объявит решение по ядерной сделке с Ираном

фото AFP
фото AFP

Президент США Дональд Трамп во вторник объявит о своем решении по поводу Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана. Соответствующую запись американский лидер оставил в понедельник в "Твиттере".

"Я объявлю о своем решении по сделке с Ираном завтра в Белом доме в 14:00", – сообщил он.

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Напомним, лидеры Великобритании, Франции и Германии согласились, что ядерная сделка с Ираном является наилучшим способом предотвратить приобретение ядерного оружия Тегераном. Они договорились, что соглашение должно быть расширено на другие сферы, и в частности касаться баллистических ракет.

Условия должны быть пересмотрены, когда соглашение закончит свое действие, считают лидеры.

Как известно, в 2015 году Иран согласился свернуть свою ядерную программу в обмен на облегчение экономических санкций. Президент США Дональд Трамп угрожает отказаться от продления срока действия ядерного пакта. Он должен объявить свое решение 12 мая.

Также ранее сообщалось, что Иран отказался вести переговоры по ядерному соглашению.
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Источник:

"Сегодня"

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