Трамп остался доволен первым днем саммита G7

Американский лидер заявил о прогрессе после встречи с Эммануэлем Макроном и другими мировыми лидерами

/ Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп сообщил о прогрессе по итогам первого дня саммита G7 в Биаррице. Об этом он написал в Twitter 25 августа.

"Обед с (президентом Франции) Эммануэлем (Макроном) был нашей лучшей встречей. Аналогично очень хорошо прошла и встреча с мировыми лидерами. Есть прогресс!" − отметил американский лидер.

Ранее СМИ сообщили, что Макрон и Трамп нашли "точки соприкосновения" по позициям касательно иранской ядерной сделки, международной торговли и другим вопросам.

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При этом, по данным The Wall Street Journal, в Вашингтоне остались недовольны попыткой давления президента Франции на американского лидера перед саммитом G7.

Напомним, саммит Группы семи официально открылся во французском Биарицце. Лидеры Франции, Германии, США, Японии, Италии, Канады и Великобритании собрались за рабочим ужином.

В первом официальном мероприятии саммита также участвует глава Евросовета Дональд Туск.

До ужина французский президент провел переговоры с лидером США Дональдом Трампом, канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а также премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Кроме того, главы европейских государств G7 провели совместную встречу.

В субботу днем Макрон в обращении к гражданам Франции сообщил, что в ходе саммита стороны обсудят вопросы урегулирования международных кризисов, деэскалации торговых споров и ситуацию с пожарами в Амазонии. Главной же темой станет борьба против различных проявлений неравенства. Саммит завершит свою работу в понедельник вечером.

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