Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,04
27,75

Макрон и Трамп провели незапланированную встречу перед началом саммита G7

25 августа, 01:35

Лидеры встретились за неформальным обедом на террасе отеля

Фото: REUTERS/Carlos Barria

Фото: REUTERS/Carlos Barria

Президенты Франции и США Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп провели во французском Биаррицце незапланированную встречу перед началом саммита "Группы семи" (G7).

Лидеры встретились за неформальным обедом на террасе отеля, сообщает Укринформ.

Реклама

Встреча состоялась на фоне обострения противоречий между сторонами, когда Франция ввела налоги в отношении американских технических гигантов. В ответ Трамп заявил о намерении ввести 100% пошлины на экспорт французских вин.

Как известно, лидеры по результатам саммита в Биаррицце 24-26 августа не будут принимать итоговое коммюнике. Такое решение принял президент Франции, председательствующей в G7. Это связано со значительными расхождениями между лидерами относительно главных геополитических проблем.

В тренде
Порошенко о "формуле независимости": у украинцев есть проблема
Фото: Facebook "Европейской солидарности"

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп назвал формат G8 "гораздо более целесообразным", чем G7, потому что, по его словам, многие вещи, которые обсуждают его участники, "касаются России". По данным СМИ, Трамп намерен обсудить идею возвращения к формату G8 на предстоящем саммите.

Против этого выступили лидеры Германии, Франции и Великобритании. Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Борис Джонсон напомнили, что сперва Москва должна выполнить несколько условий: прекратить аннексию Крыма и оккупацию Донбасса.

Все подробности в спецтеме Cаммит G7

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

встреча саммит Трамп большая семерка G7 G8 Макрон

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Немцы заплатят миллион евро за ответ на всего лишь один вопрос
Немцы заплатят миллион евро за ответ на всего лишь один вопросFun
В Кремле назвали условие встречи
В Кремле назвали условие встречи "Нормандской четверки"Политика
"Украинцам не обращаться": ресторан в Польше попал в расистский скандалЕвросоюз
Любезности на берегу: чем завершилась встреча Макрона с Путиным
Любезности на берегу: чем завершилась встреча Макрона с ПутинымРоссия
Жених после свадьбы забыл имя невесты
Жених после свадьбы забыл имя невестыFun
Во Франции с аукциона купили коня по цене 10 квартир в центре Киева
Во Франции с аукциона купили коня по цене 10 квартир в центре КиеваЕвросоюз

Новости партнеров

Loading...