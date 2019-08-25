Макрон и Трамп провели незапланированную встречу перед началом саммита G7

Лидеры встретились за неформальным обедом на террасе отеля

Фото: REUTERS/Carlos Barria

Президенты Франции и США Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп провели во французском Биаррицце незапланированную встречу перед началом саммита "Группы семи" (G7).

Лидеры встретились за неформальным обедом на террасе отеля, сообщает Укринформ.

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Встреча состоялась на фоне обострения противоречий между сторонами, когда Франция ввела налоги в отношении американских технических гигантов. В ответ Трамп заявил о намерении ввести 100% пошлины на экспорт французских вин.

Как известно, лидеры по результатам саммита в Биаррицце 24-26 августа не будут принимать итоговое коммюнике. Такое решение принял президент Франции, председательствующей в G7. Это связано со значительными расхождениями между лидерами относительно главных геополитических проблем.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп назвал формат G8 "гораздо более целесообразным", чем G7, потому что, по его словам, многие вещи, которые обсуждают его участники, "касаются России". По данным СМИ, Трамп намерен обсудить идею возвращения к формату G8 на предстоящем саммите.

Против этого выступили лидеры Германии, Франции и Великобритании. Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Борис Джонсон напомнили, что сперва Москва должна выполнить несколько условий: прекратить аннексию Крыма и оккупацию Донбасса.

Все подробности в спецтеме Cаммит G7

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