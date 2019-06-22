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Трамп отменил удар по Ирану после совета ведущего телеканала — СМИ

22 июня, 06:45

Правда, телеведущий был не единственным человеком, взывавшим к рассудку президента США

Фото: REUTERS/Leonhard Foeger
Фото: REUTERS/Leonhard Foeger.

Президент США Дональд Трамп прислушался к совету одного из своих любимых ведущих телеканала Fox News Channel Такера Карлсона перед тем, как отменить удар по Ирану, сообщила в пятницу газета The New York Times.

По ее данным, Карлсон в один из последних дней в беседе с главой государства выразил мнение о том, что акция возмездия за сбитый иранцами американский беспилотник была бы полным сумасшествием. Телеведущий убеждал Трампа в том, что "ястребы" в администрации США, настаивая на применении силы против Тегерана, действуют не в интересах самого президента. Если Вашингтон развяжет военные действия с Ираном, то Трамп распрощается со всякой надеждой на переизбрание на высший государственный пост на выборах 2020 года, приводит доводы Карлсона газета.

Она обращает внимание на то, что телеведущий был не единственным человеком, взывавшим к рассудку президента США. Неизвестно, чьё мнение конкретно убедило Трампа отменить удар буквально в последний момент. Как напоминает газета, нынешний глава государства изредка, но отказывается от тактики нахрапа и отступает, когда осознает, что ситуация оказалась у опасной черты.

Напомним, ранее издание The New York Times сообщало, что после инцидента с дроном президент одобрил нанесение ударов по радиолокационной станции и ракетным батареям в Иране, но в последний момент отменил свое решение.

Ранее Трамп напомнил о новых американских санкциях в отношении Ирана.

О предыдущем конфликте Вашингтона и Ирана, связанном с атакой на два танкера в Оманском заливе, вы можете узнать в видеосюжете:


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Тег Иран, США, Трамп, удар

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Источник:

ТАСС

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