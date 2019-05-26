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Трамп отреагировал на залпы орудий в КНДР

26 мая, 07:46

Президент США даже пришел в восторг после резких высказываний Ким Чен Ына в адрес Джо Байдена

Фото: AFP

После того, как Северная Корея отказалась возобновить ядерные переговоры с США, в КНДР снова провела военные учения. Однако американский президент Дональд Трамп спокойно на это отреагировал.

"Северная Корея произвела стрельбы из небольших орудий, чем встревожила некоторых моих людей, а также некоторых других, но не меня. Я уверен в том, что председатель (Госсовета КНДР) Ким (Чен Ын) сдержит обещания, которые он дал мне. Кроме того, я улыбнулся, когда он назвал "болотного человека" Джо Байдена личностью с низким интеллектом и еще того хуже. Возможно, это сигнал мне?", – написал он в Twitter.

Напомним, 9 мая Северная Корея осуществила запуск двух ракет малой дальности в сторону Японского моря. Дальность полета первой ракеты составила 420 километров, а второй – 270 километров. Отмечалось, что пуск был осуществлен из провинции Пхенан-Пукто. Новый запуск произведен Пхеньяном всего через несколько дней после предыдущего испытания им ракет малой дальности. Учениями руководил КНДР Ким Чен Ын.

Однако Трамп эти учения не принял за угрозу, заявив, что это "ракеты были малой дальности, поэтому не расценивает это как нарушение доверия" к Северной Корее. В то же время он не исключил, что в какой-то момент может потерять веру в дружеские отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

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Тег КНДР, Трамп, учения, Ким Чен Ын

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