Северная Корея отказалась возобновить ядерные переговоры с США

Пхеньян требует, чтобы Вашингтон изменил подход к переговорам

Фото: AFP

Пхеньян не считает возможным возобновлять переговоры с США по проблеме денуклеаризации до тех пор, пока Вашингтон не изменит подход к взаимоотношениям с КНДР, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на представителя МИД КНДР.

"Пока США не отложат в сторону нынешний метод оценки (обстановки – Ред.) и не предложат новый метод, диалог между КНДР и США никогда не начнется вновь, а, следовательно, перспективы решения ядерной проблемы будут гораздо более мрачными", – сказал он.

"Тем самым мы вновь ясно указываем на то, что при помощи плана, который США сейчас анализируют, они не сдвинут нас ни на дюйм с занимаемого нами места, и чем больше будет увеличиваться масштаб недоверия и враждебных актов в отношении КНДР, тем яростнее будет наша реакция", - добавил он.

В конце февраля в Ханое прошел второй саммит США-КНДР. Он закончился преждевременно, без подписания итогового соглашения между сторонами и без совместной пресс-конференции президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Причиной разногласий на встрече стали санкции против КНДР. После саммита Трамп заявил, что Северная Корея потребовала полного снятия санкций.

Напомним, 9 мая Северная Корея осуществила запуск двух ракет малой дальности в сторону Японского моря. Дальность полета первой ракеты составила 420 километров, а второй – 270 километров. Отмечалось, что пуск был осуществлен из провинции Пхенан-Пукто. Новый запуск произведен Пхеньяном всего через несколько дней после предыдущего испытания им ракет малой дальности. Учениями руководил КНДР Ким Чен Ын.

Новость об испытании предшествовала требованию Северной Кореи, чтобы администрация США выбрала нового главного переговорщика взамен госсекретаря США Майка Помпео для ведения диалога с Пхеньяном.

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