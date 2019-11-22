Трамп ожидает, что разбирательство в рамках импичмента дойдет до Сената

Президент США полагает, что там разбирательство будет справедливым

/ Фото: REUTERS/Tom Brenner

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы процесс импичмента дошел до Сената Конгресса США. По его мнению, там разбирательство будет справедливым.

"Президент Трамп хочет проведения разбирательства в Сенате, потому что очевидно, что это единственная палата, где он может рассчитывать на справедливость и должный судебный процесс в рамках Конституции", — говорится в заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли.

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"Мы рассчитываем наконец услышать там свидетелей, которые на самом деле были очевидцами и, возможно, участвовали в этой коррупционной схеме, таких как (председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей – ред.) Адам Шифф, (бывший вице-президент США – ред.) Джозеф Байден, Хантер Байден (сын Джозефа Байдена — ред.) и так называемый осведомитель", - добавил Гидли.

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Напомним, что Палата представителей запустила процедуру импичмента и начала формальное расследованиедействий президента Трампа, а также одобрила резолюцию с официальной поддержкой расследования в отношении президента.

Также на закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл рассказал, что распоряжение заморозить финансовую и военную помощь Украине административно-бюджетному управлению Белого дома отдал лично Дональд Трамп.

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