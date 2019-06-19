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Трамп озвучил дату очередного раунда переговоров США и Китая

19 июня, 04:00

Он рассказал, что прошедший телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином был продолжительным

Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: AFP

Представители США и Китая начнут очередной раунд переговоров по урегулированию конфликтов в торговой сфере в среду, 19 июня.

Об этом заявил глава американской администрации Дональд Трамп.

"С завтрашнего дня наши команды начинают переговоры по торговой сделке. Посмотрим, что произойдет. Китай хочет заключить сделку, мы хотим заключить сделку, но сделка должна быть хорошей для всех сторон", — отметил глава государства.

Он также рассказал, что прошедший во вторник телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином был продолжительным. "У меня очень хорошие отношения с председателем Си Цзиньпином. Я думаю, у нас есть шанс заключить торговую сделку", — отметил глава вашингтонской администрации.

Трамп в очередной раз утверждал, что Пекину "не нравятся введенные США таможенные пошлины в связи с тем, что многие компании покидают Китай, чтобы избежать пошлин". Говоря о запланированной встрече с председателем КНР на полях саммита Группы двадцати (G20), который состоится в японской Осаке в конце июня, он отметил, что переговоры "могут пройти очень хорошо".

Напомним, ранее Китай поставил США условие по торговым переговорам. Пекин намерен твердо отстаивать свои государственные интересы и выступает за дальнейшие консультации.

Также мы писали о том, что с 10 мая США повысили пошлины в отношении китайских товаров с 10% до 25% на общую сумму 200 млрд долларов. Президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на продукцию из КНР еще на 300 млрд долларов. Свои действия американская сторона объяснила тем, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам.

В ответ власти Китая заявили, что с 1 июня 2019 года введут ответные пошлины в отношении более 5 тыс. товарных позиций из США на общую сумму 60 млрд долларов.

Инвесторы также внимательно отслеживают ситуацию вокруг китайской компании Huawei. 15 мая Трамп подписал указ о введении режима чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. Позже стало известно, что Министерство торговли США собирается внести китайскую компанию Huawei и связанные с ней юридические лица в свой черный список из-за угрозы национальной безопасности.

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Тег Китай, США, переговоры, Трамп

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Источник:

ТАСС

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