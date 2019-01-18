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"Трамп подал в отставку и сбежал в Ялту": в США напечатали "газету из будущего"

Сегодня, 18:01

На улицах США раздавали издания с фейковыми новостями, согласно которым Трамп отрекся от власти и уехал в Россию

"Трамп подал в отставку и сбежал в Ялту": в США напечатали "газету из будущего" США На улицах США раздавали издания с фейковыми новостями, согласно которым Трамп отрекся от власти и уехал в Россию

Дональд Трамп покинул Белый Дом и сбежал в Россию. Статья именно с таким содержанием была опубликована в одном из самых популярных изданий в США – The Washington Post.

"Сообщаем вам замечательную новость кризис закончился, Трамп покинул Белый дом!" – говорится в заметке.

Автор "утки" пишет об арестах соратников президента и масштабных женских протестах, после которых глава США, якобы оставив записку на салфетке в Овальном кабинете, улетел в оккупированную Россией Ялту. В связи с этим его место занимает вице-президент Майкл Пенс.

Правда, очень скоро выяснилось, что не только статья, но и сами экземпляры газеты оказались фальшивкой, хотя от оригинала ее не отличить.

Издание за 1 мая раздавали перед Белым домом и в различных учреждениях в Вашингтоне.

Удивились такому повороту не только жители американской столицы, но и сотрудники самой редакции.

"Подделка была очень убедительной – заголовки такие же. Это была такая себе фантазия на тему будущего нашей страны", – считает репортер издания Эмили Хейл.

Таких "фантазий" напечатали 25 тыс. экземпляров. Позже оказалось, что тираж заказала группа так называемых пранкеров "The Yes Men".

Фальшивка должна вдохновить тех, кто добивается отставки Трампа, но в то же время ее авторы уверяют, что их розыгрыш провалился, так как новости о сбежавшем президенте американцы не поверили.

Напомним, в прошлом году американский комик и радиоведущий Джон Мелендес заявил, что разыграл Дональда Трампа по телефону, представившись американским сенатором.

Кроме того, личный адвокат американского президента Майкл Коэн подтвердил, что в 2014-2015 годах он оплачивал выгодные для Дональда Трампа результаты политических онлайн-опросов

США, газета, Ялта, Трамп, Дональд Трамп, Washington Post , дезинформация, фейки, фейковые новости

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