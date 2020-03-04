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Трамп подал в суд на Washington Post из-за России

4 марта, 13:45

Станислав Кожемякин

Предвыборный штаб президента винит журналистов в клевете и откровенной лжи

Избирательный штаб президента США Дональда Трампа подал в суд на авторитетное издание The Washington Post, которое он и раньше обвинял в необъективности и предвзятости.

Как сообщает Fox News, газету обвинили в клевете из-за статьи о заговоре, в который Трамп якобы вступил с Россией ради победы за выборах в 2016 году.

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В связи с этим, как утверждается, адвокаты Дэвид Тобин и Чарльз Хардер подали в окружной суд в Вашингтоне иск на миллионы долларов из-за прошлогодних статей в Washington Post, где предвыборную кампанию Трампа связывали с иностранным вмешательством.

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"Заявления были и есть на 100% лживыми и клеветническими. В иске утверждается, что в Post знали об этом во время их публикаций, но сделали это с намеренной целью навредить кампании, вводя в заблуждение своих собственных читателей", – заявила старший юрисконсульт избирательного штаба Трампа Дженна Эллис.

Также, по ее словам, журналисты говорили о "заговоре" не как о предполагаемой версии, а как о свершившемся факте, хотя позже специальный прокурор Роберт Мюллер опроверг информацию о какой-либо связи Трампа с Россией. В то же время, он признал российское вмешательство в выборы в США.

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