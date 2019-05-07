Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,5
29,67
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

В США опубликовали обновленный доклад Мюллера о российском вмешательстве

7 мая, 12:53

В новой версии доклада Минюст США поясняет, почему некоторые части документа были отредактированы

Фото: Getty Images

Министерство юстиции США опубликовало новую версию доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года. Об этом сообщает Buzzfeed со ссылкой на сам документ, передает "Укринформ".

"В понедельник Министерство юстиции опубликовало новую версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по российскому вмешательству в выборы 2016 года и кампании президента Дональда Трампа, таким образом дав понять, почему значительная часть документа из 448 страниц была отредактирована перед его публикацией ранее", – говорится в сообщении.

Новая версия была опубликована в ответ на совместный иск от Buzzfeed и организации Electronic Privacy Information Cente.

Отмечается, что в новой версии доклада Мюллера Минюст США поясняет, почему некоторые части документа были отредактированы в предыдущей версии. В большинстве случаев речь идет о том, что засекреченная информация имеет отношение к расследованию, которое еще продолжается, и поэтому не может быть обнародована.

Как сообщалось, 24 марта генпрокурор США Уильям Барр, который получил от спецпрокурора Роберта Мюллера доклад по результатам "российского" расследования, отчитался о нем перед Конгрессом на четырех страницах. В документе, в частности, говорилось, что Мюллер не получил достаточно доказательств возможного сговора кампании президента США Дональда Трампа с россиянами, а также препятствование правосудию с его стороны.

Зато из редактируемого текста полного отчета Мюллера, обнародованного в середине апреля, стало известно, что Трамп пытался повлиять на ход расследования, в том числе уволить спецпрокурора. Однако президента спасло то, что его помощники отказались выполнять его распоряжения, отмечалось в отчете спецпрокурора.

Как сообщалось, почти 400 бывших федеральных прокуроров США, проанализировав доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о приписываемом РФ вмешательстве в американские выборы, пришли к выводу, что президента США Дональда Трампа можно было бы обвинить в препятствовании правосудию, если бы он не занимал высший государственный пост.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег доклад, Мюллер, вмешательство России, спецпрокурор

Вы сейчас просматриваете новость " В США опубликовали обновленный доклад Мюллера о российском вмешательстве". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из-за доклада Мюллера почти 400 экс-прокуроров США считают, что Трамп мешал правосудию

Сегодня, 03:25

Президента США Дональда Трампа можно было бы обвинить в препятствовании правосудию из-за доклада Мюллера

Трамп считает слежку ФБР за его предвыборным штабом более серьезным делом, чем Уотергейт

4 мая, 01:26

Уотергейтский скандал вызвал в 1974 году отставку президента США Ричарда Никсона под угрозой импичмента

Доклад о сговоре Трампа с Россией стал бестселлером в США

3 мая, 04:34

Только за прошлую неделю результаты расследования сговора Дональда Трампа с Россией на выборах купили 40 тысяч раз

Трамп считает, что Мюллер мог изучить его финансовое положение

3 мая, 03:14

Американский президент Трамп добавил, что его налоги в полном порядке

«Там ничего нет»: Божена Рынска перенесла клиническую смерть

7 вещей, о которых нам врали в школе

Что делать, если изо рта появился неприятный запах

Какая привычка поможет продлить жизнь: исследование ученых

Вакарчук готовит собственный политический план: цель - революция

Если нужно похудеть: меню низкоуглеводной диеты

Пластиковая еда: почему продукты стремительно теряют витамины

Папина копия: Тина Кароль показала публике своего подросшего сына

Молдавский олигарх выкупил у Порошенко торговый центр

В пещере на Филиппинах нашли останки нового вида людей

«Сбежавший с Украины» Матиос объяснил свое исчезновение

Умные фитнес-браслеты по "копеечным" ценам

"Армія. Мова. Віра". Что будет с ними при президенте Зеленском

Сегодня, 07:51

По отношению к символам эпохи Порошенко вновь избранный президент действует с осторожностью

Почему вокруг инаугурации развернулось столько споров: все о визите Зеленского в ВР

Вчера, 07:55

Новый президент настаивает на 19 мая, а в ВР хотят провести церемонию 28-го

Загранпаспорта дорожают: где и за сколько их можно оформить

5 мая, 07:25

Стоимость оформления внутренних паспортов и загранпаспортов с июля 2019 г. вырастет почти в два раза

Большая разборка: кто должен заполнять налоговую декларацию

5 мая, 07:00

Все, что нужно знать о налоговом декларировании, чтобы не пропустить сроки и не получить штраф

12 дизайнерских находок для обустройства кухни

Путин решил пойти по «китайскому сценарию» и ограничить рунет

Новая эра: кто из звезд поздравил Зеленского с победой на выборах