Трамп поедет в Южную Корею после саммита G20

Госсекретарь США Майкл Помпео будет сопровождать президента Дональда Трампа

Фото: REUTERS/Henry Nicholls/Pool.

Президент США Дональд Трамп поедет в Республику Корея по завершении участия в саммите G20 в Осаке в конце июня. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

"После саммита „двадцатки" госсекретарь США Майкл Помпео будет сопровождать президента Дональда Трампа в ходе поездки в Республику Корея для встречи с президентом Мун Чжэ Ином", — сказала официальный представитель американского внешнеполитического ведомства. Очередная встреча "двадцатки" на высшем уровне пройдет в Осаке 28–29 июня.

По словам Ортэгус, Трамп и Мун Чжэ Ин "обсудят пути укрепления альянса между США и Республикой Корея". Кроме того, они "продолжат тесную координацию действий, касающуюся усилий, направленных на то, чтобы обеспечить окончательную, полностью проверяемую денуклеаризацию Корейской Народно-Демократической Республики", отметила американский дипломат.

Она подтвердила, что проблематика взаимодействия с Пхеньяном будет обсуждаться Трампом и Помпео и в ходе встреч с руководством Японии в рамках саммита в Осаке. "На полях саммита госсекретарь Помпео присоединится к президенту Трампу на встречах с премьер-министром Синдзо Абэ, чтобы скоординировать действия по окончательной, полностью проверяемой денуклеаризации Северной Кореи, а также обсудить пути укрепления трехстороннего сотрудничества с Республикой Корея в нашем едином подходе к КНДР и другим общим вызовам", — заявила Ортэгус.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ по-прежнему настроен на личную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном без каких-либо предварительных условий, несмотря на резкую критику в свой адрес со стороны Пхеньяна. В начале мая премьер-министр он заявил в интервью газете Sankei Shimbun: "Мы не можем сломать атмосферу взаимного недоверия между Японией и Северной Кореей, если я непосредственно не встречусь с господином Кимом (Ким Чен Ыном – ред.). Я хотел бы встретиться с ним без предварительных условий и провести откровенный разговор".

Как сообщалось, правительство Японии приняло решение на два года продлить санкции в отношении Северной Кореи.

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