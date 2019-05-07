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Трамп помиловал офицера, осужденного за убийство в Ираке

7 мая, 07:56

Офицер морской пехоты США получил 15 лет тюрьмы, но провел за решеткой менее пяти лет

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque.

Президент США Дональд Трамп подписал документ о помиловании бывшего офицера американской армии Майкла Бехенны, который был осужден в 2009 году за убийство иракского заключенного.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, во время пребывания за решеткой военный показал себя образцовым заключенным, а его дело "получило широкую поддержку со стороны военных, выборных должностных лиц Оклахомы и общественности", сообщает USA Today.

Отметим, что Майкл Бехенна из Оклахомы был приговорен к 15 годам за убийство иракца Али Мансура Мохамеда, подозреваемого в причастности к боевым действиям "Аль-Каиды". Во время допроса его раздели догола и застрелили.

Мансура допрашивали в связи со взрывом бомбы, заложенной у дороги, когда погибли двое американцев. Бехенна утверждал, что он действовал в целях самообороны.

Генеральный прокурор Оклахомы Майк Хантер подал прошение о помиловании осужденного в Белый дом и экс-офицера освободили условно-досрочно в 2014 году, когда он провел за решеткой менее пяти лет.

Напомним, ранее мы писали о том, как Дональд Трамп посетил Ирак, когда из соображений безопасности о его визите не объявляли заранее. Эта поездка главы Белого дома состоялась через неделю после того, как президент США объявил о выводе американских войск из Сирии.

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Тег Ирак, США, Трамп, помилование

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