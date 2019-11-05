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Трамп посоветовал Пелоси не тратить время на импичмент и "вернуться" домой

5 ноября, 12:29

Американский президент обрушился с критикой на спикера Палаты представителей Конгресса США

Нэнси Пелоси и Дональд Трамп

Нэнси Пелоси и Дональд Трамп / Фото: AFP

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обрушился с критикой на спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, заявив, что она должна вернуться в родной район Сан-Франциско и очистить улицы от наркотиков. Об этом он сказал во время предвыборной кампании в Лексингтоне, штат Кентукки, сообщает The Hill.

"Нэнси должна прекратить тратить время, вернуться в свой район в Сан-Франциско, помочь бездомным, избавиться от наркотиков", – заявил Трамп.

По словам Трампа, Пелоси и другие демократы Палаты тратят время на расследование об импичменте, развернув "партизанскую охоту на ведьм".

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"Средства массовой информации и демократы начали еще более наглую атаку на нашу страну, занявшись безумной, гиперпартизанской охотой на ведьм, связанной с импичментом", - заявил президент.

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Фото: REUTERS/Joshua Roberts

Напомним, в сентябре демократы в Палате представителей объявили о начале процедуры импичмента Дональда Трампа из-за давления, которое тот якобы оказывал на руководство Украины для начала расследования в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена.

А несколько дней назад нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию с официальной поддержкой расследования действий Трампа. Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой процедуры импичмента. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси сообщила, что демократическое большинство планирует уже в этом месяце перейти к фазе публичных слушаний в контексте расследования по импичменту президента США.

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США импичмент Дональд Трамп Пелоси

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